Robert Irwin dit qu’il n’a jamais donné son numéro à un touriste qui est devenu viral en essayant de prendre ses chiffres

Dans les images, qui ont été publiées sur TikTok, on pouvait voir Irwin sourire timidement au visiteur du zoo, qui l’appelait « mignon » et lui demandait son numéro.

Irwin a poursuivi : « Même si je n’ai pas pu donner mes coordonnées personnelles, j’ai vraiment apprécié d’avoir une conversation avec quelqu’un qui avait vraiment un grand intérêt et une passion pour le zoo et mon message.

Cependant, Irwin a poursuivi en expliquant à quel point il serait «difficile» de répondre à Grass car il «ne peut pas vraiment sortir et donner [his] nombre », d’autant plus que c’est « partout sur TikTok » et qu’il ne l’avait jamais rencontrée auparavant.