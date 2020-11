Robert Herjavec se fait maquiller dans la photo «  Shark Tank  » et félicite ses co-stars lors de la journée de l’entrepreneuriat féminin

Robert Herjavec s’est rendu sur Instagram ce jeudi pour partager un article de retour qui a rapidement attiré l’attention de son public fidèle. La mise à jour a été ajoutée le 19 novembre et a capturé la plupart des Aquarium à requins équipage ensemble.

Dans l’image, Robert a été posé sur le Aquarium à requins avec Lori Greiner, Mark Cuban, Barbara Corcoran et Kevin O’Leary. Le seul qui manquait sur la photo était Daymond John. Herjavec et Cuban se tenaient derrière leurs co-stars, et Herjavec arborait un grand sourire sur son visage alors qu’il se penchait vers Corcoran, qui appliquait du rougissement sur sa joue. Dans la légende, il a plaisanté en disant qu’il pouvait toujours compter sur Corcoran pour une «retouche rapide». Il avait l’air habillé pour impressionner dans un costume gris avec un bouton bleu en dessous.

Cuban se tenait à côté de sa co-star, plaçant ses deux mains sur la chaise d’O’Leary et arborant un sourire latéral sur son visage. Le propriétaire des Mavericks portait également un costume ajusté et une chemise boutonnée violette. O’Leary était assis sur une chaise en cuir blanc, étendant ses deux bras vers Grenier et faisant clignoter son «Mr. Merveilleux »sourire dans l’objectif. Comme ses homologues, il portait un costume avec une cravate noire assortie et une pochette rouge sur le côté gauche de sa poitrine.

Greiner s’assit à côté d’O’Leary, évitant son regard sur quelque chose en dehors du cadre. Elle croisa les jambes et posa ses bras sur un bloc-notes noir posé sur ses genoux. La «reine de QVC» a bercé une robe rose ajustée à manches courtes bien ajustée sur ses bras. Son ourlet frappait juste au-dessus de son genou, lui permettant de montrer ses jambes bronzées. Elle a coiffé ses longues mèches blondes avec une partie médiane et des vagues lâches sont tombées sur ses épaules.

Corcoran s’assit sur le côté de la chaise de Greiner, berçant un pantalon taille haute à rayures arc-en-ciel. Elle portait un chemisier blanc rentré dans ses bas et coiffait ses mèches blondes à sa manière habituelle, ajoutant une paire de boucles d’oreilles dégoulinantes qui fournissaient juste la bonne quantité de bling.

Dans la légende de l’article, Herjavec a souhaité à ses membres de la distribution une bonne journée de l’entrepreneuriat féminin, les qualifiant de «deux des femmes les plus travailleuses que je connaisse». Il a également salué toutes les anciennes entrepreneures de l’émission, les qualifiant de «vraies inspirations». Les fans ont adoré le message jusqu’à présent, et il a gagné des milliers de likes et des dizaines de commentaires.

«Barbara vous fait paraître si belle!» un adepte a écrit.

«J’apprécie vraiment les femmes qui travaillent dur,» a sonné une seconde, ajoutant une série de coeurs rouges.

«Vous avez la meilleure attitude et énergie !! Nous devons tous continuer à nous amuser dans la vie », a complimenté un autre.

«J’adore ce spectacle! Vous êtes tous géniaux », a déclaré un autre.