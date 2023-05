Robert Englund veut toujours que Kevin Bacon joue le prochain Freddy Krueger

Le navire a navigué quand il s’agit de ramener Robert Englund pour un autre film comme Freddy Krueger, mais le Cauchemar sur Elm Street la franchise pourrait encore vivre avec un nouvel acteur dans le rôle. Après que Jackie Earle Haley a repris le rôle de Freddy pour le redémarrage de Freddy en 2010, la franchise est depuis en sommeil, bien qu’Englund ait repris le rôle pour une apparition spéciale sur Les Goldberg en 2018. L’acteur n’a pas rajeuni depuis, et l’homme de 75 ans dit maintenant qu’il ne peut plus physiquement jouer le démon des rêves.





« Je suis trop vieux et gros pour jouer Freddy maintenant », explique Englund dans une nouvelle interview avec Variety. « Je ne peux plus faire de scènes de combat pendant plus d’une prise, j’ai mal au cou et mal au dos et J’ai de l’arthrite au poignet droit, donc je dois raccrocher, mais j’adorerais faire une apparition.

Pendant des années, les fans ont fait campagne pour Kevin Bacon jouer potentiellement Freddy Krueger s’il y a un autre redémarrage de Freddy à faire prochainement. Englund a soutenu cette idée dans le passé, et toujours, il considère Bacon comme la meilleure option pour le nouveau Freddy.

« Je sais qu’il respecte le genre, et c’est un si bon acteur physique », comme le dit Englund à propos de l’acteur, qui a fait ses débuts au cinéma dans vendredi 13. « Je pense que dans les silences et dans la façon dont Kevin se déplace, ce serait intéressant. »

Englund a même quelques idées sur la destination d’un redémarrage. Il pense que la technologie moderne devrait être abordée, et peut-être que cela ouvre même la porte pour que l’histoire de Freddy Krueger soit racontée d’une nouvelle manière.

« Il faudrait composer avec la technologie et la culture », explique Englund. « Par exemple, si l’une des filles était une influenceuse, il serait intéressant pour Freddy de hanter d’une manière ou d’une autre son subconscient et de se manifester, peut-être d’exploiter tous ceux qui la suivaient. »

Robert Englund ne peut plus jouer Freddy

Englund jouait Freddy Krueger depuis Freddy en 1984. Après cinq suites, il affronterait son ennemi juré Jason Voorhees dans le film croisé Freddy contre Jason en 2003. Ce serait le dernier film d’Englund dans le rôle de Freddy Krueger. Compte tenu de ses récents commentaires sur le fait de ne plus jouer le personnage, il y a de fortes chances qu’il apparaisse dans Les Goldberg sert d’adieu à Freddy d’Englund.

Pendant ce temps, l’histoire de la vie et de la carrière d’Englund est racontée dans un nouveau documentaire, offrant un regard plus profond que jamais sur l’esprit de la légende. Il fait l’objet de Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund, un film Screambox Original. Il arrivera dans les points de vente Screambox et Digital le 6 juin.

« Je sais qui sont les icônes », dit Englund à propos d’être appelé une icône. « Je ne suis pas une icône. Freddy Krueger l’est peut-être, mais pas moi. Je ne suis qu’un acteur de personnage, un acteur utilitaire qui a eu beaucoup de chance.