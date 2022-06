Robert Englund révèle une inspiration surprenante pour le personnage de Stranger Things

La quatrième saison de Choses étranges fait beaucoup de comparaisons avec Cauchemar sur Elm Street franchise, principalement en raison de la similitude de Vecna ​​avec le slasher emblématique Freddy Krueger. Vecna ​​cible les adolescents qui ont vécu un événement traumatisant, les met dans un état de rêve et les tue de façon horrible. La mort de Chrissy lors de la première de la saison était également un hommage assez délibéré à celle de Tina dans la première Cauchemar film, donc les fans d’horreur sont très rassasiés par le ton plus sombre Choses étranges a pris. Encore plus excitant pour les inconditionnels de l’horreur, Freddy Krueger lui-même est l’invité vedette du quatrième épisode de la saison, alors que Robert Englund assume le rôle de Victor Creel, horriblement défiguré.

Englund n’est apparu que dans un épisode jusqu’à présent, mais il était captivant de voir Creel raconter les événements qui ont conduit à la mort de sa femme et de sa fille. Ajoutez à cela l’incroyable travail prothétique qui a montré les conséquences de Creel s’aveuglant avec un rasoir, et Englund est instantanément devenu un ajout incroyable au Choses étranges équipage. En ce qui concerne la création du personnage de Victor Creel, Englund a récemment révélé à The Hollywood Reporter que son inspiration provenait en fait d’une œuvre littéraire classique par opposition à son personnage le plus légendaire :

« En tant qu’acteurs, nous accédons à des images étranges. Nous utilisons parfois des images qui n’ont rien à voir avec ce que nous faisons. Et l’une des choses que j’utilisais était un personnage de Treasure Island nommé Billy Bones, qui raconte une énorme histoire à Jim. Hawkins à propos de Long John Silver. Cela n’avait rien à voir avec Freddy Krueger ou Nightmare. C’était juste une de ces images étranges qui vous viennent à l’esprit. »

Faire partie de Choses étranges était en fait des années de préparation pour Englund, et l’acteur dit que Victor Creel était l’avenue idéale pour rejoindre une série qu’il admirait :

« J’étais fan, puis j’étais partant pour un rôle dans la saison trois que je n’ai pas eu, j’ai été déçu. Je voulais vraiment être dans la série. Puis ils m’ont appelé pour Victor Creel. J’ai envoyé un petit cassette d’audition à domicile que ma femme a filmée. Je l’ai vu comme cet homme étrangement sympathique – mais aussi effrayant parce qu’il s’est rendu aveugle et qu’il a ces terribles cicatrices. Mais il a cette histoire abîmée à raconter. »





Robert Englund pourrait-il encore avoir un rôle à jouer dans Choses étranges?

Coin sombre

Le récit par Victor Creel des événements de la mort de sa famille a servi de précurseur aux révélations massives du septième épisode de Choses étranges. Creel était convaincu qu’une force surnaturelle avait tué sa femme et ses deux enfants, mais « The Massacre at Hawkins Lab » a expliqué comment c’était en fait Henry Creel qui avait perpétré les actes. Henry est devenu le premier patient du Dr Brenner, puis a été transformé en Vecna ​​après qu’Eleven l’ait envoyé dans l’Upside Down. Puisque Victor est toujours en vie et que Vecna ​​terrorise les habitants de Hawkins, le monstre pourrait retourner sa colère contre son père biologique dans les deux derniers épisodes de la saison quatre.

Bien sûr, Englund a peut-être déjà servi son objectif en Choses étranges. Le discours de Victor à Nancy et Robin a essentiellement servi de décharge d’exposition, ce qui a conduit au seul moyen que les enfants ont trouvé pour échapper à la transe de Vecna. Bien qu’il soit un peu décevant de ne pas faire revenir Englund, son inclusion à elle seule était un excellent clin d’œil à l’histoire de l’horreur. Espérons que l’homme derrière Freddy Krueger aura une chance de plus de fléchir ses muscles d’acteur avant la quatrième saison de Choses étranges arrive à son terme.