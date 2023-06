Robert Englund raconte un moment effrayant avec Freddy Krueger

Robert Englund partage sa propre rencontre effrayante avec Freddy Krueger. L’icône de l’horreur, qui a dépeint le Freddy méchant à plusieurs reprises depuis 1984, a récemment raconté à PEOPLE un incident qui lui est « gravé » dans la tête. Tout en faisant la promotion de son nouveau documentaire Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund, Englund a parlé du moment effrayant qui s’est produit lors du tournage du premier film de la franchise. Englund a dit :

« Je n’ai pas de Cauchemar sur Elm Street des cauchemars, à l’exception d’un bref moment inconfortable qui peut m’atteindre de temps en temps. Je le vois encore dans mon esprit quand je dors. Ce n’est pas vraiment un cauchemar de toute durée. Mais quand j’ai fait le premier film et que j’étais novice dans le maquillage et très tôt dans le film, nous travaillions de nuit et j’étais dans le maquillage, et j’avais très soigneusement enroulé une serviette comme un oreiller japonais pour faire une sieste . Il était environ 4 heures du matin et je ne voulais pas me rouler sur le côté et ruiner le maquillage. Alors j’ai mis cette petite serviette sous ma tête et j’étais dans mon pull, le pull Freddy et les bottes et le pantalon. J’avais les lumières tamisées sur un gradateur, les lumières de maquillage autour de mon miroir de maquillage dans mon humble petit chariot de miel. Le directeur adjoint a frappé à la porte, ‘M. Englund, M. Englund, nous allons essayer de prendre cette photo avec Heather [Langenkamp].’ Et je me suis en quelque sorte assis bien droit et j’ai capté ce mouvement dans le miroir à moitié éclairé en face du lit sur lequel j’étais allongé. Et là, en perspective forcée, dans la pénombre, dans les ampoules tamisées de mon miroir de maquillage, était assis ce vieil homme chauve brûlé. C’était comme un film surréaliste des Marx Brothers pendant un moment. Et j’ai littéralement oublié que j’étais maquillée. J’étais à ce moment où tu te réveilles pour la première fois et tu es en quelque sorte à moitié conscient. J’étais un peu désorienté. »