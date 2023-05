Robert Englund pense que son film détesté de Stephen King mérite d’être redécouvert

Les films de Stephen King ont très rarement des gens assis sur la clôture, devenant d’énormes succès critiques ou des cauchemars absolus. Au fil des ans, certains films ont attiré de grands noms du monde de l’horreur et ont quand même réussi à tomber à plat. Assis fermement dans cette catégorie est Le Mangler, le film de 1995 qui a vu l’icône du genre Robert Englund apporter sa propre marque de menace à une adaptation de King pour la première fois. Cependant, même si cela semblait être un match infernal, la collaboration entre les deux s’est avérée plus terrible que remplie de terreur.





Cependant, tout en parlant à / Film, Englund a donné un petit coup de pouce au film lorsqu’on lui a demandé lequel de ses nombreux films il souhaitait attirer un peu plus d’attention. Même si le film, qui est basé sur une nouvelle de King, n’a qu’un taux d’approbation de 27% sur Rotten Tomatoes, Englund pense qu’il s’agit d’un meilleur film que certaines des adaptations précédentes de King. Il a dit:

« Eh bien, je pense qu’à cause d’Internet et des streamers, les gens en ont rattrapé beaucoup. Je pense que Tobe Hooper a fait un travail très intéressant sur » Stephen King’s The Mangler « . Je pense que c’est en train d’augmenter maintenant dans tous les des adaptations de Stephen King. Peut-être que c’est mieux que certaines des précédentes qui ont été faites. Donc, je dirais ça. »

Stephen King n’est peut-être pas tout à fait d’accord avec Englund, ayant déjà critiqué le film dans le livre « Stephen King Goes to the Movies », en disant : « La version cinématographique de ‘Le Mangler‘ est énergique et coloré, mais c’est aussi un gâchis avec Robert (Freddy Krueger) Englund qui le traque pour des raisons qui ne sont toujours pas claires pour moi. … Les visuels du film sont surréalistes et les décors sont époustouflants, mais quelque part en cours de route (peut-être dans les grandes quantités de vapeur générées par la star mécanique du film), l’histoire s’est perdue.

Robert Englund est une icône cinématographique depuis cinq décennies.

En ce qui concerne les icônes de l’horreur, rares sont celles qui viennent à l’esprit plus rapidement que Robert Englund. De son rôle inimitable et apparemment irremplaçable de Freddy Krueger à des films tels que Maître des souhaits, Les terreurs d’une nuit et qui peut oublier Strip-teaseuses contre les loups-garousà son récent rôle de camée dans Netflix Choses étranges. Maintenant, dans le prochain documentaire, Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englundla carrière de l’acteur sera explorée plus en détail que jamais.

Bien que cela fasse maintenant deux décennies qu’Englund n’a pas joué Freddy Krueger sur grand écran, de nombreux fans n’ont toujours pas abandonné l’espoir de le voir jouer le tueur d’Elm Street une fois de plus. Cependant, Englund lui-même a déclaré qu’il était « trop ​​​​vieux et épais pour jouer Freddy maintenant ». Après avoir énuméré un certain nombre de maux allant des maux de dos à l’arthrite au poignet, il semble qu’Englund soit sérieux qu’il ne jouera plus le personnage, il n’exclurait pas d’avoir un camée si un autre film d’Elm Street démarrait. Même cela serait toujours quelque chose à voir pour ses nombreux fans.