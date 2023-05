Robert Englund partage son idée sur la façon de redémarrer A Nightmare on Elm Street

Avec d’autres franchises de films slasher relancées ces jours-ci, de Crier et Halloween faire sa marque dans les salles de cinéma pour vendredi 13 obtenir une nouvelle série préquelle en développement chez Peacock, est le bon moment pour le retour de Freddy? Pour l’instant, rien d’officiel n’est en préparation, mais ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que la série de films d’horreur à succès ne soit relancée d’une manière ou d’une autre. Cependant, nous pouvons supposer que le prochain redémarrage ne comportera pas Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger, étant donné que l’acteur a déclaré qu’il était « trop ​​​​vieux » pour jouer ce rôle de manière convaincante plus longtemps.

Cela dit, Englund n’est pas opposé à ce que la franchise continue. Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, l’acteur a même présenté son idée sur la prochaine façon de redémarrer la série. Compte tenu du nombre de fans qui adorent le troisième volet de la franchise, Un cauchemar sur Elm Street 3 : Dream Warriors, Englund pense que faire un redémarrage basé davantage sur ce film que sur l’original pourrait être la voie à suivre. De plus, Englund a même un personnage en tête pour qui il aimerait jouer dans le film potentiel, espérant toujours être impliqué même s’il ne joue pas Freddy.

De l’entretien:

« Je pense certainement qu’ils devraient redémarrer [A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors]parce que 3 a un ‘précédemment sur Cauchemar sur Elm Street‘ sens, et il réunit tout le monde, et c’est le favori des fans. Je pense que si vous faisiez un sondage ou votiez, vous découvririez plus de gens comme Guerriers de rêve que n’importe quel autre film. Et c’est un bon scénario. Le script original pour cela est formidable, et si vous regardez qui l’a écrit, ces gens ont maintenant des Oscars. Et puis j’aimerais faire une apparition dedans, peut-être changer de sexe et jouer Priscilla Pointer, le rôle de la mère d’Amy Irving, la thérapeute sceptique et cynique qui ne croit pas qu’ils ont tous un rêve commun, un rêve en commun, un cauchemar, un cauchemar collectif. Je pense que ce serait amusant, un joli clin d’œil au public. C’est traditionnel dans un remake de ramener quelqu’un de l’original. »

Englund dit aussi qu’il a pensé à un nouveau film qui réinvente Un Cauchemar sur Elm Street 2 : La Vengeance de Freddy. L’acteur aimerait voir un réalisateur talentueux prendre une autre chance dans cette histoire, explorant davantage le concept de Freddy profitant d’un jeune homme confus au sujet de sa sexualité. Comme Englund l’expliquerait :

« J’adorerais voir un réalisateur sensible et contemporain, un réalisateur indépendant lauréat d’un Spirit Award ou quelqu’un redémarrer [Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge] et explorez vraiment la manipulation par Freddy du garçon dans cela et la bisexualité naissante du garçon. Je pense qu’aujourd’hui, on pourrait le faire. Nous pourrions gérer cela et ce qui se passe là-bas et jouer avec la psychologie et la manipulation de Freddy et rendre cela vraiment héroïque. Je pense que ce serait intéressant à faire. Je pense que nous sommes prêts pour ça. »