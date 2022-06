Robert Englund a auditionné pour un autre rôle dans Stranger Things avant de décrocher Victor Creel

La légende de l’horreur Robert Englund a initialement auditionné pour un autre rôle dans Choses étranges avant de décrocher le personnage de Victor Creel dans la nouvelle série, et a admis qu’il s’était senti «déçu» de ne pas décrocher le concert précédent.

Englund, 75 ans, apparaît dans la nouvelle saison en tant que Creel, un résident de Hawkins « dérangé et intimidant » qui a été emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950.

Cependant, l’acteur a révélé que le personnage effrayant n’était pas vraiment le premier Choses étranges rôle pour lequel il avait essayé, après avoir auditionné pour un rôle dans la saison trois.

S’adressant à TooFab, il a déclaré: « J’avais été en lice pour un rôle dans la saison trois que je n’ai pas obtenu et j’ai été déçu, car j’adore la série.

« J’ai commencé en tant que grand fan de Millie Bobby Brown et je suis un grand fan de David Harbour, je pensais qu’il avait apporté de grands aspects rugueux à la série et que le gars pourrait être une star de l’action, il est grand et gros et jette un méchant coup de poing.

« Il a volé la vedette dans Veuve noire. Je voulais faire partie de l’émission parce que je l’aimais tellement et j’aimais les enfants. »

Crédit : Netflix

Il s’avère qu’Englund a auditionné pour le rôle du méchant maire Kline, qui est allé à princesse mariée vedette Cary Elwes, 59 ans.

L’acteur de Freddy Krueger a poursuivi : « J’ai remplacé le maire et je pense qu’ils ont changé la façon dont ils le voulaient.

« Quand je suis entré, ils le voulaient en quelque sorte comme le maire de Mâchoires, ils le voulaient un peu corrompu, presque comme un vendeur de voitures d’occasion bon marché.

« Ils m’ont dit que le maire de Mâchoires et j’ai imaginé un gars avec une veste à carreaux et je l’ai joué plus vieux et gourmand et je pense qu’ils avaient besoin de quelqu’un de plus jeune parce que je pense qu’il se fait chanter parce qu’il a une maîtresse… donc je n’étais pas fait pour ça. »

Heureusement, les frères Duffer sont venus frapper plus tard.

Dans une autre interview avec The Hollywood Reporter, Englund a déclaré qu’il avait finalement reçu l’appel de Victor Creel et qu’il avait « envoyé une petite cassette d’audition à domicile » que sa femme avait filmée.

Crédit : Alamy

Rappelant la cassette d’audition de TooFab, la star a déclaré : « Ma femme me filme avec un smartphone, assise sur le siège des toilettes !

« Je devais auditionner. Je ne suis pas sûr, au moment de l’audition, que je savais même à quel point le maquillage allait être sur mes yeux.

« J’ai mis un peignoir blanc et je me suis assis contre un carrelage blanc, donc on aurait dit que j’étais dans un asile et que je portais un vieux peignoir. »