Robert Eggers «  The Northman  » a déjà une date de sortie

En 2019, Robert Eggers a reçu les éloges de la critique et du grand public pour son travail avec «The Lighthouse», son deuxième long métrage en tant que réalisateur dans lequel Willem Dafoe et Robert Pattinson interprètent certaines des meilleures performances de leurs carrières respectives. représentant deux marins combattant l’isolement tout en gardant un phare au milieu de la mer.

Ayant reçu le prix du « meilleur réalisateur » aux Independent Spirit Awards, Robert Eggers prépare actuellement son nouveau film, intitulé « The Northman », qui a été décrit comme « Un thriller épique qui explore jusqu’où un prince viking peut aller se venger de son père assassiné »,

Eggers a écrit le scénario de « The Northman » aux côtés du poète et romancier islandais Sjón Birgir Sigurðsson, avec Lars Kaudsen, Mark Huffam produisant avec le label New Regency et Focus Features, qui a également participé à la production de « The Lighthouse ». Selon ScreenRant, il a été confirmé que la sortie du film était prévue le 8 avril 2022.

L’une des principales attractions du film est sa distribution prometteuse, dirigée par Alexander Skarsgard, accompagné de Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy (qui a déjà travaillé avec Eggers sur « The Witch ») et la chanteuse islandaise Björk, qui revient au cinéma après son travail avec Lars Von Trier dans « Dancer In The Dark ».

Plus tôt cette année, l’acteur Ralph Ineson a rapporté avoir vu un montage d’une séquence de quatre minutes, louant l’approche d’Eggers au folklore viking. Il a également parlé du travail de Skarsgard, s’assurant que l’acteur parvient à devenir une « bête absolue », décrivant une séquence dans laquelle il mordait la gorge d’un sujet.

En dépit d’être fortement ignoré par des récompenses plus « orthodoxes » telles que les Oscars, Robert Eggers s’est avéré être un réalisateur qui réussit à obtenir les meilleures performances de ses acteurs, il ne serait donc pas surprenant que « The Northman » devienne l’un des grands favoris des prochaines saisons de récompenses.