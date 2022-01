Robert Durst de The Jinx sur HBO décède à 78 ans

Robert Alan Durst, l’héritier immobilier en disgrâce, meurtrier condamné et sujet du documentaire sur le crime HBO primé aux Emmy Awards 2015 The Jinx : La vie et la mort de Robert Durst, est décédé à l’âge de 78 ans. Il y a quelques mois à peine, Durst a été reconnu coupable du meurtre de son meilleur ami et envoyé en prison à vie. Lundi, le bureau de l’avocat a publié une déclaration confirmant cette nouvelle alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre en Californie. Mais avec sa mort, vient également une technicité juridique, qui permettra à la condamnation pour meurtre de Durst d’être annulée à titre posthume.

« Monsieur. Durst est décédé tôt ce matin alors qu’il était sous la garde du California Department of Corrections », a confirmé son avocat Chip Lewis au Daily Beast. «Nous comprenons que sa mort était due à des causes naturelles associées à la litanie de problèmes médicaux que nous avions signalés à plusieurs reprises au tribunal au cours des deux dernières années. Nous ne publierons aucune autre déclaration et ne répondrons à aucune question par respect. »

Le magnat en disgrâce a été en proie à des problèmes de santé ces dernières années, notamment des interventions chirurgicales pour le cancer de l’œsophage et de la vessie, la neuropathie, l’hypertension artérielle, l’insuffisance rénale chronique, l’ostéoporose et la maladie pulmonaire obstructive chronique. Peu de temps après sa condamnation à perpétuité à Los Angeles dans le procès pour meurtre de Berman, son avocat a révélé qu’il avait également contracté le COVID-19, bien qu’il soit complètement vacciné.

« Qu’est-ce que j’ai fait ? … Je les ai tous tués, bien sûr »





Né en 1943, en tant que fils aîné d’un magnat de l’immobilier new-yorkais, Durst était le prochain à reprendre The Durst Organization. Cependant, il a choisi une vie bien différente. Au lieu de toilettes dorées, Durst a passé sa vie à faire de grands efforts pour échapper aux forces de l’ordre. Premièrement, il y avait des circonstances suspectes entourant la disparition de sa première épouse, Kathleen « Kathie » McCormack, qui a disparu en 1982 et est présumée morte. Moins de 20 ans plus tard, il a été arrêté en lien avec le meurtre et le démembrement de son voisin Morris Black, qui a découvert l’identité de Durst en 2001 alors qu’il se cachait au Texas. Durst a été acquitté par le jury au motif qu’il agissait en état de légitime défense.

Les enquêteurs ont également pointé du doigt Durst en 2015 pour avoir tué son amie, Susan Berman, lors d’une exécution à son domicile en décembre 2000, quelques jours seulement avant qu’elle ne soit censée admettre qu’elle avait un faux alibi lors de la disparition de Kathie en 1982. Plus tard, il a écrit une lettre à son domicile avec le mot «cadavre» et l’adresse de Berman, ce qui a aidé les détectives et les cinéastes dans l’affaire. Jusqu’à ce que le narcissisme de Durst prenne le dessus sur lui, il a surtout gardé une longueur d’avance sur la loi et, en fin de compte, il était son pire ennemi, se disant pendant la réalisation de Le Jinx, dans lequel Durst a été surpris par un microphone brûlant en train de se dire: « Qu’est-ce que j’ai fait? … Les a tous tués, bien sûr. »

Le procureur du comté de Los Angeles, John Lewin, qui avait poursuivi Durst pendant des années, a crédité Le Jinx les cinéastes Andrew Jarecki et Marc Smerling pour leurs entretiens révélateurs avec Durst, déclarant aux journalistes après le verdict : « Sans eux, nous n’aurions pas mené les entretiens, nous ne serions pas là où nous sommes.

Cependant, la condamnation sera bientôt annulée grâce à une technicité dans le processus judiciaire californien. Lewin a déclaré à PEOPLE que l’équipe de défense juridique de Durst avait déposé un avis d’appel après que le jury l’avait déclaré coupable de meurtre, mais qu’elle était toujours en train de déposer des mémoires.

« Le fait que [Durst’s] la mort pendant la durée de son appel entraînera l’annulation de la condamnation est une règle technique malheureuse qui ne diminue ni ne change en rien ce que nous savons tous qui s’est passé », a déclaré Lewin.





