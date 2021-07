Robert Downey Sr. Dies, réalisateur, acteur et père de Robert Downey Jr. avait 85 ans

Triste nouvelle à annoncer, car Robert Downey Sr. est décédé dans son sommeil à son domicile de New York après une bataille contre la maladie de Parkinson, selon sa femme. Il a laissé un héritage qui s’étend sur de nombreuses carrières et a aidé à diriger le mouvement Absurdiste, le budget de sous-sol, les films indépendants, la maturité dans la contre-culture anti-establishment des années 1960 en Amérique.

Son travail de la fin des années 1960 et des années 1970 était anti-establishment classique, faisant écho à la non-conformité promue par les mouvements de contre-culture plus larges qui ont conduit à de nouvelles libertés, y compris la rupture des codes sur la censure. Ses films des années 1970 ont été réalisés indépendamment avec des budgets restreints et étaient relativement obscurs dans le mouvement Absurdiste.

L’un de ses premiers films underground, Le bluff du bal, un court métrage fantastique sur un soldat de la guerre civile qui se réveille à Central Park en 1961, l’a mis sur la carte. Il s’est tourné vers le cinéma à gros budget avec le surréaliste Palais de Greaser. Son film le plus récent était Place Rittenhouse, un documentaire capturant la vie dans un parc de Philadelphie.

Downey a souvent choisi sa famille, y compris sa première femme, Elsie, qui apparaît dans quatre de ses films (Coudes écorchés, Broyer, Palais de Greaser, et D’instant en instant), ainsi que la co-écriture d’un (D’instant en instant). Sa fille Allyson et son fils Robert Jr. ont chacun fait leurs débuts au cinéma dans la comédie absurde de 1970 Broyer à l’âge de 7 et 5 ans, respectivement ; Allyson apparaîtrait dans un autre film de son père, Jusqu’à l’Académie. Le long curriculum vitae d’acteur de Robert Jr. comprend des apparitions dans huit films réalisés par son père (Broyer, Palais de Greaser, D’instant en instant, Jusqu’à l’Académie, Amérique, Lèvres louées, Trop de soleil, et Piscine Hugo), ainsi que deux apparitions dans des films où son père était également acteur (Johnny sois bon et Salut César).

Robert Downey Sr. a servi dans l’armée, a joué au baseball dans les ligues mineures, a été champion des Golden Gloves et dramaturge hors de Broadway, le tout avant l’âge de 22 ans. Il s’est tourné vers la réalisation de films, et les films de Downey Sr. à partir des années 1960 étaient « des affaires strictement sans prisonnier », avec des budgets minimes et une satire scandaleuse, faisant efficacement avancer l’agenda contre-culturel de l’époque.

Il est surtout connu pour ses apparitions dans les films Soirées Boogie, Magnolia et Vivre et mourir à Los Angeles., Bien sûr, il est également mieux connu pour être le père de l’acteur éternel préféré des fans, Robert Downey Jr. Les deux ont connu des hauts et des bas à Hollywood, mais ont foulé l’eau pendant les périodes creuses pour remonter à nouveau.

En parlant des luttes des couples avec la drogue, Sr. avait ceci à dire.

« Dix ans de cocaïne 24 heures sur 24. Je ne l’ai battu qu’en 81, jusqu’à ce que ma défunte épouse me lance un ultimatum. J’ai officiellement arrêté devant mon fils. Il n’arrête pas de me le rappeler. Je lui dis : ‘Si ça vous a tellement impressionné, alors pourquoi ne pouvez-vous pas faire la même chose ?' »

Le film le plus récent sur lequel il a travaillé était la comédie d’action Braquage de la tour qui mettait également en vedette Eddie Murphy, Ben Stiller, Alan Alda, Matthew Broderick et Casey Affleck. En tant que réalisateur, ses derniers projets étaient Piscine Hugo, une romance avec son fils RDJ, Sean Penn, Patrick Dempsey et Alyssa Milano, et le documentaire de 2005 Place Rittenhouse,qui est décrit comme un documentaire impressionniste et musical sur un petit parc de Philadelphie – « l’endroit » – où les gens vont rencontrer des amis, trouver de la romance, réfléchir à la vie et profiter de la beauté de la nature et du sexe opposé.

Robert Downey Jr. n’a pas encore commenté publiquement la mort de son père. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois sur TMZ.

Sujets : Avis de décès