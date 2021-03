Robert Downey Jr. se distingue parmi les nominés pour les « Razzies 2021 »

La saison des récompenses rassemble sous son bras l’une des cérémonies parodiques les plus divertissantes de l’année: la remise du «Prix ​​Razzie», Chargé de récompenser le pire du cinéma. Malgré le fait qu’il y ait eu un grand nombre de premières qui n’ont pas pu atteindre le grand écran, les services de streaming n’ont pas échappé aux yeux du jury de qualification.

Aujourd’hui, la liste complète des nominés a été révélée, qui contient un grand nombre de noms d’acteurs et de productions dont la présence était attendue depuis sa première, mettant en évidence le film de Netflix « 365 jours», Qui se démarque parmi les films avec les nominations les plus élevées.

Cependant, comme chaque année, parmi les nominés, il y a des nominés inattendus. Le joyau de la couronne cette fois-ci n’était rien de moins que « Wonder Woman 1984« , Qui, bien que n’étant pas considéré parmi les pires films, fait partie de la catégorie des »Pire remake, plagiat ou suiteAlors que son antagoniste, Kristen Wiig, a été nominé pour « Pire actrice dans un second rôle».

« Dolittle« , Sorti en janvier 2020, a également des nominations dans les principales catégories telles que »Pire film». Robert Downey Jr. fait partie des favoris pour remporter la catégorie « Pire acteur », dans lequel il est en concurrence avec Adam Sandler pour « Hubie Halloween».

Voici la liste complète des nominés:

Pire réalisateur:

Charles Band – Les trois bandes « Barbie & Kendra »

Barbara Bialowas et Tomasz Mandes – 365 jours

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Élégie Hillbilly

Sia – Musique

Pire scénario

365 jours

Les trois bandes de « Barbie & Kendra »

Dolittle

Île fantastique

Élégie Hillbilly

Pire remake, suite ou plagiat

365 jours (plagiat polonais de cinquante nuances de gris)

Dolittle (Remake)

Fantasy Island (Remake)

Hubie Halloween (Remake / plagiat d’Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (suite)

Pire film

365 jours

Preuve absolue

Dolittle

Île fantastique

Musique

Pire acteur

Robert Downey, Jr. – Dolittle

Mike Lindell (« Mon oreiller » Guy) – Preuve absolue

Michele Morrone, – 365 jours

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – La mauvaise Missy

Pire actrice

Anne Hathaway – La dernière chose qu’il voulait et Les sorcières de Roald Dahl

Katie Holmes – Brahms: le garçon II et le secret: osez rêver

Kate Hudson – Musique

Lauren Lapkus – La mauvaise Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 jours

Pire actrice dans un second rôle

Glenn Close – Élégie Hillbilly

Lucy Hale – Île fantastique

Maggie Q – Île fantastique

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Musique

Pire acteur de soutien

Chevy Chase – Le très excellent M. Dundee

Rudy Giuliani (comme «lui-même») – Borat, film suivant

Shia LaBeouf – Le percepteur d’impôts

Arnold Schwarzenegger – Masque de fer

Bruce Willis – Breach, Hard Kill ET survivre à la nuit

Pire combinaison à l’écran

Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Oui, c’est vraiment Rudy Guiliani) – Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr.et son accent gallois complètement peu convaincant – Doolittle

Harrison Ford et ce chien complètement faux en CGI – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – La mauvaise missy

Adam Sandler et sa voix juste ennuyeuse – Hubie Halloween