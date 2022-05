Robert Downey Jr. restaurera des voitures de manière écologique dans une série

Découverte+

Robert Downey Jr. est un militant écologiste qui fait de son mieux pour sensibiliser et maintenant il va restaurer des voitures de manière écologique dans un spectacle.

Robert Downey Jr. C’est un acteur qui savait comment être en enfer alors que dans le passé, il luttait contre la toxicomanie et des problèmes juridiques qui semblaient sans fin. Pourtant, l’interprète est une démonstration vivante de résilience et a su se réinventer grâce à la confiance qui lui a été donnée pour revenir dans l’industrie dans un rôle qui lui était taillé : Tony Stark/Homme de fer dans le Univers cinématographique Marvel. Depuis, tout s’est accéléré pour lui !

Les jours de Robert Downey Jr. dans merveille a pris fin après la conclusion de la Saga de l’infini où son personnage se sacrifie, mais l’acteur est toujours au premier plan. Parce que? C’est un militant écologiste qui ne tarde pas à sensibiliser le grand public aux dommages que nous faisons à la planète et à la nécessité de changer nos habitudes non durables.

Responsabilité écologique !

En ce sens, l’acteur a rejoint un projet de Découverte+ produit par Équipe Downey, avec sa femme, où il sera chargé de restaurer des voitures classiques pour les transformer en véhicules écologiques prêts à prendre la route sans nuire à l’environnement. Vous ne serez pas seul dans l’émission car vous serez accompagné par une équipe d’experts dans une émission 100% non scénarisée.

« Mon objectif est de montrer qu’il est possible de préserver l’intégrité des voitures classiques tout en tirant parti des nouvelles technologies et innovations pour les rendre plus respectueuses de l’environnement. Je suis ravi que le public puisse voir cette série sur Discovery+ plus tard cette année. »la célébrité a dit avec enthousiasme Le journaliste hollywoodien. Le nouveau projet de Robert Downey Jr. Cela nous donne vraiment une idée de combien l’acteur a évolué.

Les voitures de rêve de Downey sera le titre du programme télévisé et responsable de Découverte+, Nancy Danielsexprimé à cet égard : « Nous sommes ravis d’offrir au public une série qui montre l’esprit de Downey et met sa passion pour l’environnement au centre de la scène. Cela, et qui mieux que Robert Downey Jr. pour rendre les voitures vertes si belles ?

