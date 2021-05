Robert Downey Jr. partage un aperçu de Sweet Tooth de Netflix

Avoir joué au héros Marvel Homme de fer depuis une dizaine d’années, l’acteur et icône hollywoodienne Robert Downey Jr. a fait le saut à DC pour la prochaine série post-apocalyptique de Netflix, Dent sucrée. Maintenant, l’acteur, qui produit la série aux côtés de Susan Downey, a offert un aperçu de leur approche en adaptant l’épopée de Jeff Lemire, pourquoi ils estimaient devoir apporter certains changements et ce qui l’a attiré vers le projet en premier lieu.

« Nous avons entendu dire qu’il y avait cette grande série de romans graphiques. Et elle avait juste cette incroyable ampleur émotionnelle de la narration. »

Malgré l’adaptation de Netflix jugeant nécessaire d’apporter des modifications à partir du matériel source, notamment en ajoutant plusieurs nouveaux personnages et en donnant à l’émission un ton beaucoup plus léger que prévu, Robert Downey Jr.. assure aux fans qu’il restera fidèle à ce qui a rendu l’histoire de Lemire si formidable.

« Alors que nous commençons à voir les quotidiens, je me dis » c’est transparent. « Comme le roman vient de continuer. »

Abordant le ton plus léger, Susan Downey a déclaré: « Nous avons estimé que nous pouvions vraiment nous accrocher aux thèmes, mais en faire un endroit plus agréable. J’espère juste que les gens auront l’expérience que nous avons avec nos enfants où nous nous blottissons sur le canapé. et tous le regardent ensemble. » Sans doute les fans de l’original Dent sucrée aura quelques réflexions à ce sujet …

Doux L’écrivain et créateur de dents Lemire lui-même a cependant applaudi les changements apportés par Netflix en disant: « Certaines des meilleures parties de la série sont quelques-uns des nouveaux personnages. Pour voir quelque chose que vous avez créé dans un carnet de croquis marchant devant vous sur un plateau de tournage – c’est merveilleux. »

Basé sur la série de bandes dessinées imprimées Vertigo de DC Comics du même nom de Jeff Lemire, qui a initialement été publiée pour 40 numéros de 2009 à 2013, Dent sucrée ramasse dans un monde post-apocalyptique habité par des hybrides humains-animaux. Il y a dix ans, «The Great Crumble» a fait des ravages dans le monde et a conduit à l’émergence mystérieuse d’hybrides – des bébés nés en partie humain et en partie animal. Ne sachant pas si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent.

Après une décennie de vie en toute sécurité dans sa maison isolée de la forêt, un garçon-cerf hybride protégé nommé Gus (Christian Convery) se lie d’amitié de manière inattendue avec un solitaire errant nommé Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qui reste de l’Amérique à la recherche de réponses – sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison. Mais leur histoire est pleine d’alliés et d’ennemis inattendus, et Gus apprend rapidement que le monde luxuriant et dangereux en dehors de la forêt est plus complexe qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer.

Dirigée par Christian Convery en tant que personnage principal et cerf-boy, Gus et Nonso Anozie en tant que protecteur improbable de son Gus, Tommy Jepperd, la série mettra en vedette une distribution d’ensemble qui comprend les goûts d’Adeel Akhtar comme le Dr Singh, Will Forte comme Gus ‘père, Dania Ramirez comme Aimee, Neil Sandilands comme général Steven Abbot, Stefania LaVie Owen comme ours et Aliza Vellani comme Rani Singh. La série devrait également être racontée par l’icône hollywoodienne James Brolin. Créé pour l’écran par Jim Mickle, Dent sucrée sera diffusé sur Netflix à partir du 4 juin 2021.