Robert Downey Jr. jouera plusieurs méchants dans The Sympathizer de HBO

Après s’être retiré du rôle d’Iron Man dans l’univers cinématographique Marvel, Robert Downey Jr. a mis en place son prochain grand projet sur le petit écran. Par date limite, HBO a commandé l’adaptation en série limitée du roman de Viet Thanh Nguyen par A24 Le sympathisant avec RDJ attaché à la co-vedette dans plusieurs rôles de soutien en tant qu’antagonistes principaux. L’histoire est décrite comme une « exploration fulgurante de l’identité et de l’Amérique, un roman d’espionnage captivant et une puissante histoire d’amour et d’amitié ».

C’est le premier rôle d’acteur en direct pour Robert Downey Jr. sur le petit écran depuis son apparition sur Allié McBeal au début des années 2000. Après sa course dans le MCU, l’acteur a été plus sélectif avec les rôles qu’il est prêt à assumer et ce qui était attrayant. Le sympathisant c’est que cela lui donne la chance de vraiment se plonger dans sa gamme en tant qu’acteur. Il jouera apparemment tous les principaux antagonistes, qui représentent tous « une branche différente de l’establishment américain – y compris un membre du Congrès du comté d’Orange, un agent de la CIA et un réalisateur hollywoodien, entre autres ».

Pour le meilleur ou pour le pire, il semble que Downey soit vraiment à la retraite de Tony Stark. Alors que de nombreux acteurs de la voix d’origine sont revenus aux versions animées de la voix de leurs personnages pour la série Et qu’est-ce qui se passerait si…?, RDJ n’en faisait pas partie. Comme l’explique l’acteur, il est plus intéressé par la recherche de nouveaux défis à ce stade de sa carrière, et il a été séduit par l’idée de jouer différents rôles pour un même projet dans Le sympathisant.

« Adapter le travail important et magistral de M. Nguyen nécessite une équipe visionnaire. Avec le directeur Park à la barre, je m’attends à ce que ce soit une aventure de production créative pour Susan, moi et l’équipe Downey, et un processus stimulant pour moi-même en jouant ces rôles de soutien complexes « , a déclaré RDJ dans un communiqué. « A24 et HBO sont la combinaison parfaite de partenaires et de coparents… C’est exactement le type de défi dont j’ai envie, et je pense que nous offrirons une expérience de visionnage exceptionnelle à notre public. »

Park Chan-wook (Vieux garçon) servira de co-showrunner sur Le sympathisant avec le réalisateur de la série Don McKeller. Le duo sera également producteur exécutif aux côtés de Downey, Susan Downey et Amanda Burrell pour Team Downey, ainsi que Niv Fichman via Rhombus Media et Kim Ly. L’émission est une coproduction entre HBO, A24 et Rhombus Media produite en association avec Cinetic Media et Moho Film.

C’est un nouveau territoire pour RDJ, bien qu’il ait un certain niveau d’expérience dans le jeu de plusieurs personnages dans un film – enfin, en quelque sorte. Chez Ben Stiller Tonnerre sous les tropiques, Downey incarne un acteur australien de la méthode qui a été choisi comme personnage noir dans un film et refuse de briser le personnage. La représentation a suscité une certaine controverse ces dernières années, mais elle a valu à RDJ un grand succès à l’époque. Pour le rôle, il a été nominé pour le meilleur acteur de soutien aux Oscars.

Une date de sortie n’a pas été fixée pour Le sympathisant et il n’est pas clair pour le moment quand le tournage commencera. Pendant ce temps, la recherche d’un acteur principal pour jouer face à Downey est actuellement en cours. Cette nouvelle a été publiée pour la première fois à Deadline.

Sujets : Le sympathisant, HBO Max