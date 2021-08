Robert Downey Jr était-il le pire défi Marvel ?

Comme Chris Evans ou Scarlett Johansson, Robert Downey Jr est entré dans l’histoire de Marvel. Dans Avengers : endgame (2019) son personnage, Iron Man, meurt afin de sauver son équipe, ce qui signifiait la fin de l’acteur de la franchise. Pourtant, malgré le passage des années, son passage dans le MCU est inoubliable et même irremplaçable.

Robert Downey Jr est l’Iron Man inégalé. Photo : (IMDB)



En fait, contrairement au personnage d’Evans, Captain America, de nombreux fans ont déjà clairement indiqué qu’ils ne pouvaient pas accepter un autre Iron Man. De plus, le même interprète de Steve Rogers est allé jusqu’à dire que Robert Downey Jr est le seul et unique Tony Stark. Mais, apparemment, Kevin Feige n’était pas très clair au début.

Dans le cadre de la promotion de Shang-Chi : La Légende des Dix Anneaux, le producteur a participé à une conférence de presse virtuelle et a parlé, justement, de Downey Jr. Selon ses dires, embaucher l’acteur n’était pas seulement la décision la plus importante prise par Marvel Studios, mais l’un des paris les plus risqués du studio en général.

Kevin Feige et Robert Downey Jr. Photo : (Getty)



Bien que Robert ait déjà récolté de grands succès au cinéma, il n’avait jamais travaillé sur un projet aussi ambitieux que les super-héros de l’industrie. « Le plus grand risque, et il semble scandaleux de le dire maintenant, était de choisir Robert Downey Jr« Feige a commencé par dire, puis a ajouté : »C’était le plus gros risque et la chose la plus importante dans la fondation de Marvel”.

Mais, ce qui a le plus impressionné tous les spectateurs, c’est quand il a dit : « sans Robert nous ne serions pas assis ici aujourd’hui”. C’est parce que, comme il l’a expliqué, l’artiste n’avait pas l’expérience nécessaire pour un rôle de type Iron Man: « TTout le monde savait qu’il était un acteur incroyable, mais il n’avait pas été une star de l’action. On s’est vite rendu compte, et je l’ai déjà dit, que la plus grosse erreur serait de ne pas le choisir.», a-t-il condamné.

Et, selon ce qu’il a expliqué, « le succès de cette décision« C’est ce qui les a aidés à prendre des risques dans les castings qui ont suivi. Donc apparemment Robert Downey Jr Ce n’était pas le plus grand défi pour Marvel, mais son meilleur choix et ils ont été bien touchés car son personnage est inégalé.