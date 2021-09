Robert Downey Jr. et Tom Holland sont Rick et Morty dans un fan art de film d’action en direct

Le spectacle de natation pour adultes Rick et Morty est devenu une action en direct dans une série de nouveaux teasers faisant la promotion de la série animée, menant à une affiche réalisée par des fans mettant en vedette Robert Downey Jr. et Tom Holland pour refaire surface. Dans les clips vidéo réels, Christopher Lloyd (Retour vers le futur) et Jaeden Martell (Ce, Ça : chapitre deux) servent de réimagination en direct du savant fou titulaire et de son petit-fils timide. La phase finale de ces teasers n’a pas encore été révélée, mais rien n’indique que le film d’action réelle se déroule pour de vrai.

Dans tous les cas, la possibilité d’un Rick et Morty Le film a renouvelé les spéculations des fans sur les choix de casting potentiels. Il y a des fans de la série qui pourraient préférer voir Robert Downey Jr. et son Vengeurs co-vedette Tom Holland dans ces rôles à la place. La façon dont cela pourrait apparaître a été soulignée dans certaines œuvres d’art numériques intéressantes conçues par TechKaboom, et le fan art a refait surface sur les réseaux sociaux au milieu des discussions continues sur le potentiel film d’action en direct. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

L’action en direct #RickAndMorty nous avons encore besoin. pic.twitter.com/wjCTDbGWoR – Binge Watch This (@BingeWatchThis_) 6 septembre 2021

Il n’est pas surprenant de voir que certains fans réfléchissent à cette idée. Auparavant, RDJ et Holland étaient montés numériquement en images de Retour vers le futur dans les rôles de Doc Brown et Marty McFly, respectivement, pour une vidéo deepfake réinventant le film classique. Alors que la plupart des fans ne veulent pas voir un Retour vers le futur remake, les images ont eu des gens étonnamment convaincus que ces deux acteurs seraient capables de réussir, si un tel film devait arriver.

De nombreux fans sauront également que Rick et Morty est une parodie directe de Retour vers le futur, avec Doc servant d’inspiration à Rick Sanchez. Bien sûr, cela a permis à certaines personnes d’accepter facilement Christopher Lloyd en tant que Rick en direct, comme le montrent les clips de Adult Swim devenus viraux. Parce que RDJ avait semblé étrangement convenir à Doc Brown dans le Retour vers le futur deepfake, puis par extension, certains fans pouvaient le voir faire aussi bien que Rick.

Justin Roiland et Dan Harmon ont créé Rick et Morty pour la natation adulte. Roiland exprime les deux voyageurs interdimensionnels titulaires avec le reste de la distribution principale, notamment Chris Parnell, Spencer Grammer et Sarah Chalke. La série vient de terminer sa cinquième saison sur Adult Swim, bien qu’une sixième saison soit déjà en préparation dans le cadre d’un accord de renouvellement de 70 épisodes signé pour l’émission en 2018.

Peut-être que les gens sont simplement impatients de voir RDJ à l’écran dans un rôle principal après s’être apparemment retiré du rôle de Tony Stark dans l’univers cinématographique Marvel. Il a depuis joué dans Dolittle et apparaîtra ensuite dans la prochaine comédie sportive de Jamie Foxx Week-end des étoiles. Quant à sa co-star du MCU, Tom Holland, il sera de retour en tant que Peter Parker pour fracturer davantage le multivers dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, en raison de sortir en salles en décembre.

On ne sait pas quand la saison 6 de Rick et Morty sera présenté en première, mais avec les saisons futures garanties, l’attente ne devrait pas être si longue cette fois. Nous ne verrons peut-être jamais le film en direct se concrétiser, mais il semble probable que les fans recevront des clips supplémentaires de Christopher Lloyd et Jaeden Martell dans les rôles.

Sujets : Rick et Morty