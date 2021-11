Robert Downey Jr et Matt Damon rejoignent le casting de « Oppenheimer »

Christopher Nolan continue d’ajouter des talents à son prochain film, qui se concentrera sur la vie de J. Robert Oppenheimer, connu comme le « père de la bombe atomique ». Le personnage sera interprété par l’acteur irlandais Cillian Murphy, qui contribue déjà régulièrement à la filmographie du réalisateur.

Après avoir récemment confirmé la participation de l’actrice Emily Blunt, Deadline a confirmé que deux nouveaux visages d’une grande importance à Hollywood ont rejoint le casting : Robert Downey Jr, qui collabore pour la première fois avec le cinéaste et Matt Damon, qui a déjà travaillé avec Nolan sur la cassette « Interstellar ».

Le rapport ne confirme pas les rôles de Downey Jr et de Damon dans l’histoire, bien qu’il note que le film traitera de la vie d’Oppenheimer et de son rôle dans le projet Manhattan, avec une tentative de sortie approximative en juillet 2023, deux semaines avant de célébrer la date anniversaire du largage de la bombe atomique à Hiroshima.

Le film sera distribué par Universal Pictures à l’international, avec Nolan en tant que producteur exécutif ainsi qu’Emma Thomas et Charles Royen d’Atlas Entertainment. Le cinéaste compte comme source principale de son histoire le livre « Pometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer », publié en 2005 par Kai Bird et Martin J. Sherwin.

Le nouvel accord que Christopher Nolan a conclu avec Universal met fin à un vaste partenariat créatif que le cinéaste entretenait avec l’équipe de Warner Bros. Pictures depuis 2002 avec « Insomnia », ceci après des désaccords entre Nolan et la société avant la première de « . Tenet » au plus fort de la pandémie.

Nolan exprimerait une vive colère contre la stratégie des sorties hybrides en salles et la plateforme de streaming HBO Max. Pendant ce temps, « Oppenheimer » a un budget d’environ 100 millions de dollars, programmant sa première pour le 21 juillet 2023.