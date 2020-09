Robert Downey Jr.est sorti avec Marvel

09.05.2020 20h50

Robert Downey Jr a terminé avec l’univers cinématographique Marvel, ce qui rendra certainement de nombreux fans très tristes.

L’acteur de 55 ans, qui a joué le rôle de Tony Stark dans les films «Avengers» et les franchises «Iron Man», a exclu un retour dans l’univers cinématographique Marvel après que son personnage dans «Avengers: Fin de partie» ait béni le temps .

“C’est fini!”

Sur le podcast SmartLess, Robert Downey Jr a déclaré à Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes: «C’est fini. Si vous me demandez, j’ai raccroché mes armes et je peux les laisser derrière moi. Je pense aussi que Marvel fait ce voyage en ce moment. Ils essaient beaucoup de choses et j’ai hâte de voir comment tout cela se passera. “

Source: instagram.com

Il aurait adoré être Hawkeye

Tout récemment, la star hollywoodienne a raconté comment il aurait aimé jouer le rôle de Hawkeye s’il n’était pas devenu Iron Man.

“Quand je regarde en arrière maintenant – aussi parce que je suis un si grand fan de Jeremy Renner, il l’a rendu si cool, surtout quand il devient Ronin – je pense que Hawkeye serait mon rêve”, a révélé Robert dans une interview.

Il est devenu une meilleure personne

Grâce à son rôle d’Iron Man, la star de cinéma est devenue une meilleure personne, comme il l’explique: “Vous vous positionnez en interne et vous avez une fonction de modèle.”

Source: instagram.com

Registres

Robert Downey Jr. (55 ans) est répertorié dans le “Guinness World Records 2021” comme “l’acteur principal avec le chiffre d’affaires le plus élevé”. Les 29 films avec la star hollywoodienne dans le rôle principal, y compris ses apparitions dans «Iron Man», ont rapporté 13 230 252 186 euros dans le monde à ce jour. Scarlett Johansson (35 ans), collègue super-héros de Downey, alias «Black Widow», est considérée comme l’actrice principale avec le chiffre d’affaires le plus élevé. “Les 16 films dans lesquels elle a joué ont rapporté 12 591 109 330 euros dans le monde.”