Robert Downey Jr. est ouvert à une suite de Tropic Thunder

Star de Marvel et nominé aux Oscars Robert Downey Jr. est prêt à reprendre le rôle de l’acteur de méthode Kirk Lazarus dans une suite de la comédie d’action à succès de 2008, Tonnerre sous les tropiques. Tant qu’il peut partager du temps d’écran avec Tom Cruise. S’adressant à ExtraTV, on demande à Downey Jr. si, comme Cruise, il aimerait revenir pour un Tropique Thunder 2avec l’acteur offrant une réponse prometteuse…







« Écoutez, tout ce que je dirai, c’est ceci, Tom Cruise et moi n’avons pas encore fait de projet ensemble. Et c’est un peu un oui, et ensuite nous trouverons quel est le titre.

Alors que Robert Downey Jr. et Tom Cruise figurent dans le premier Tonnerre sous les tropiques, la paire A-list ne partage l’écran à aucun moment. De toute évidence, Downey Jr. est impatient de rectifier cela, et si Tropique Thunder 2 est le projet de le faire, alors qu’il en soit ainsi.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sorti en 2008 et réalisé par Ben Stiller, Tonnerre sous les tropiques suit Stiller en tant que superstar d’action choyée Tugg Speedman, qui part pour l’Asie du Sud-Est pour participer au film de guerre le plus grand et le plus cher produit. Mais, peu de temps après le début du tournage, lui et ses co-stars, l’oscarisé Kirk Lazarus, le comique Jeff Portnoy et le reste de l’équipe, doivent devenir de vrais soldats lorsque des combats éclatent dans cette partie de la jungle.

Avec un casting de stars comprenant Jack Black, Jay Baruchel, Brandon T. Jackson, Nick Nolte, Steve Coogan, Matthew McConaughey et Tom Cruise aux côtés de Stiller et Downey Jr., Tonnerre sous les tropiques a reçu des critiques positives (malgré plusieurs controverses), remportant même une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour Downey Jr.







Tom Cruise aimerait reprendre le rôle de Les Grossman dans Tropic Thunder 2

Images DreamWorks / Images Paramount

La question posée à Robert Downey Jr. découle de Cruise et de son désir de reprendre le rôle du directeur de studio sordide Les Grossman dans un Tonnerre sous les tropiques suite. Le leader hollywoodien a déjà ramené le personnage une fois pour une apparition aux MTV Movie Awards en 2010 et à nouveau en 2020, mais pense que ce serait « amusant » de ramener Les Grossman sur grand écran.

« Je ne sais pas. J’ai fait Les Grossman pour les MTV Awards … Nous devrons voir, ça pourrait être amusant. Je ne sais vraiment pas, en ce moment », a déclaré Cruise en mai de l’année dernière. » Je profite juste de cette nuit, je dois finir [the Mission: Impossible sequels], vous savez ce que je veux dire? Je profite de cette nuit, je vais ranger tous mes trucs de Mission pour un moment pour juste respirer ce soir. »

Alors que d’autres nouvelles sur un autre Tonnerre sous les tropiques l’aventure a été limitée, il a depuis été rapporté que Cruise développait un projet lié à Les Grossman avec des collaborateurs fréquents et Mission : Impossible – À l’estime, première partie réalisateur Christopher McQuarrie. Pourrions-nous voir une apparition de Kirk Lazarus de Downey Jr.? Esperons-le.

Robert Downey Jr. peut ensuite être vu aux côtés de tous les autres acteurs d’Hollywood, à l’exception de Tom Cruise, dans le film du réalisateur Christopher Nolan. Oppenheimerdont la sortie est prévue au Royaume-Uni et aux États-Unis le 21 juillet 2023 par Universal Pictures.