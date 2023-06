Robert Downey Jr avertit Tom Cruise de ne pas faire une suite de Tropic Thunder en esquivant Iron Man 4 Questions

Robert Downey Jr a vu sa carrière voler en tant qu’Iron Man, mais depuis qu’il a quitté l’univers cinématographique Marvel, l’acteur n’a apparemment pas prévu de reprendre le rôle de Tony Stark. Cependant, il a également été très rapide pour éviter toute question à ce sujet lorsque cela était possible, ce qu’il a fait avec beaucoup d’habileté récemment lorsqu’il a évité de parler d’un potentiel Homme de fer 4 revenir en détournant la conversation vers un avertissement humoristique visant à Tom Croisière par rapport à un autre de ses films populaires.







Si vous recherchez une comédie controversée mettant en vedette Downey Jr, il est probable que vous la trouviez dans Tonnerre sous les tropiques, le film qui a vu un pré-Iron Man Downey Jr devenir le « mec jouant le mec déguisé en un autre mec » grâce à l’utilisation du blackface. Quelqu’un d’autre qui a subi une transformation inattendue dans le film était l’homme qui aurait pu dans une autre réalité devenir Iron Man, Tom Cruise. Le Pistolet supérieur La star a joué le rôle comique de Les Grossman dans le film, sous une énorme quantité de prothèses et en lançant des mouvements de danse douteux, et apparemment, il a envie de tout recommencer.

En parlant à ExtraTV, Downey Jr a été informé du désir de Cruise d’obtenir un Tonnerre sous les tropiques suite va et a demandé s’il aimerait faire un retour similaire à la Homme de fer la franchise. Plutôt que de répondre à la question d’Iron Man, l’acteur a choisi de donner un simple « avertissement » à Cruise. Il a dit:

« Est-ce qu’il veut faire ça ?! Tom, ne le prends pas !

Tom Cruise ferait-il vraiment une suite de Tropic Thunder ?

Il semble que même s’il ne s’agissait pas d’une suite directe de Tonnerre sous les tropiquesTom Cruise envisage de faire revenir son personnage de Les Grossman avec l’aide de Mission : Impossible – À l’estime réalisateur Christopher McQuarrie. Bien que la paire soit actuellement en pleine promotion du septième Mission impossible Film et tournage le huitième, ils réfléchissent déjà à leurs prochains projets et un retour improbable de Grossman semble figurer sur cette liste.

L’idée du héros d’action Cruise jouant un cadre de studio grossier était presque inconcevable à l’époque, et probablement encore plus maintenant après les apparitions de Cruise dans des films comme Top Gun : Maverick et Dead Reckoning. Cependant, l’acteur a toujours été heureux de jouer quelques rôles amusants de temps en temps, et avec des rumeurs suggérant qu’il veut vraiment explorer un peu plus le personnage de Grossman, cela lui donnerait certainement une pause de toute sa mort. défiant les cascades.

Quant à Robert Downey Jr, bien qu’il y ait constamment des questions sur un éventuel retour au MCU en tant que Tony Stark / Iron Man, dans l’ensemble, ce navire semble avoir définitivement navigué. Semblable à son collègue ancien Avenger Chris Evans, l’acteur s’est beaucoup amusé à aider le MCU à devenir le géant qu’il est aujourd’hui, mais il semble également que l’avenir de la franchise soit désormais confié à une nouvelle génération de héros.