Robert Downey Jr.a quitté Marvel pour DC Comics: premier trailer de Sweet Tooth

Robert Downey Jr. Il est l’un des acteurs les plus aimés de la planète, après avoir pris un virage à 360 degrés dans sa vie et enfilé le costume d’Iron Man, le visage principal du Univers cinématographique Marvel. En 2019, après la première de Avengers: Fin de partie, film qui vient fêter son deuxième anniversaire, dit au revoir à Tony Stark et se rendit curieusement du côté opposé: DC Comics. La raison? La dent sucrée, qui vient de présenter son premier aperçu.

Il s’agit d’une nouvelle série originale du service de streaming Netflix, basée sur la bande dessinée du même nom. Jeff Lemire. Suivez l’histoire de Gus, mi-garçon et mi-cerf, qui s’échappe de sa maison dans la forêt et se retrouve dans un monde post-apocalyptique, où il rejoindra une famille d’humains hybrides, mi-animaux, à la recherche de réponses sur ses origines.

Synopsis officiel: « Il y a dix ans, un événement cataclysmique a fait des ravages dans le monde et conduit à l’émergence mystérieuse d’hybrides: des bébés nés en partie humain et en partie animal. Bien qu’il ne soit pas clair si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains craignent et pour les chasser. Gus, qui est à la fois un cerf et un enfant, vit en toute sécurité dans sa maison forestière depuis une décennie, jusqu’à ce qu’il noue une amitié inattendue avec un vagabond solitaire nommé Jepperd. Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire. À travers les ruines d’Amérique à la recherche de réponses: sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison. Mais son histoire est remplie d’alliés et d’ennemis inattendus, et Gus découvre rapidement que le monde luxuriant et dangereux était la forêt est plus complexe que vous ne l’auriez jamais imaginé « .

Il aura un grand casting composé de: Convery chrétien (Gus), Nonso Anozie (Tommy Jepperd), Adeel Akthar (Dr Singh), Dania Ramirez (Aimée), Neil Sandilands (Général Steven Abbot), Stefania LaVie Owen (Ours), Aliza Vellani (Rani Singh) et James Brolin (Conteur). Le programme a été créé par Jim Mickle Oui mettra en vedette Robert Downey Jr., Tony Stark de Marvel, en tant que producteur exécutif.







+ Quand Sweet Tooth sort-il?

Selon le rapport officiel de diffusion en continu, les huit épisodes de la première saison de La dent sucrée va frapper les écrans des utilisateurs de Netflix sur 4 juin. Susan Downey, Amanda Burrell et Linda Moran seront également productrices exécutives.