Robert Downey Jr. a parlé de son retour chez Marvel : pour quand ?

En 2019, il est sorti Avengers : Fin de partie, clôturant ainsi la Saga de l’Infini dans le Univers cinématographique Marvel, et les fans ont viré deux de leurs plus grandes stars : Robert Downey Jr. et Chris Evans. Il ne fait aucun doute que l’interprète de Hombre de Hierro Il est le visage principal de la franchise dès le premier instant, alors les fans demandent son retour. Il en a récemment parlé et a laissé des détails importants.

Comme nous le savons tous, Tony Stark est décédé dans le dernier film des Avengers, mais de nombreuses rumeurs concernant son retour au MCU sont apparues, bien qu’aucune n’ait été officiellement confirmée par Kevin Feige et compagnie. L’acteur vient de produire la série Dent sucrée, qui est déjà un succès sur le service de streaming Netflix, mais n’a pas échappé au fil conducteur d’une récente interview avec le média Bande dessinée.

Dans la conversation, il a été interrogé sur les débuts des productions qui ont conquis le monde et comment elles sont gérées : « Si j’ai appris quelque chose au cours de mes années avec Marvel, malheureusement, jusqu’à un prochain utopique, l’argent fait bouger l’aiguille. Profitez de l’innovation pour devenir monnaie courante ». Continu: « Il y a 13 ans, l’univers cinématographique Marvel n’existait pas et un petit groupe de personnes motivées jouait les unes avec les autres puis travaillait dur pendant une décennie. ».

Concernant son avenir au sein du MCU, il a assuré : « Pour moi, l’avenir est incertain, mais l’écart de crédibilité a été un peu plus rapide juste à cause de cette étrange association avec ce personnage que j’ai joué, qui a compris la technologie et a compris comment la mettre en pratique pour la résolution de problèmes créatifs et existentiels ». Pour le moment, il n’y a pas de plans confirmés par Disney, bien que oui on dit qu’il peut apparaître dans deux projets.

Coeur de pierre est l’une des séries originales qui sera créée, qui suit Riri Williams, une jeune fille de 15 ans qui suit les traces d’Iron Man et c’est là qu’elle pourrait avoir une nouvelle participation. Ce n’est pas tout, il se murmure aussi qu’il aura sa place dans le spectacle d’animation Et qu’est-ce qui se passerait si?, où les personnages du MCU vivent des réalités différentes et ont de nouvelles histoires.