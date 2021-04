Robert De Niro traverse l’un des pires moments de sa carrière

Robert de niro est synonyme de cinéma, c’est la réponse à la question: « Quel est ton acteur préféré? », et bien plus encore, car tout au long de sa carrière, il nous a confié des rôles mémorables tels que Vito Corleone dans The Godfather II, Travic Bickie dans Taxi Driver, Jake LaMotta dans Toro Salvaje ou alors Max Cady dans Cape Fear. C’est pourquoi vos fans se sentiront mal de le découvrir traverse sa pire période financière et est au bord de la faillite.

Selon les propos de son avocate, Caroline Krauss, Le célèbre acteur de 77 ans a été contraint de travailler malgré son âge, car il est dans une crise économique profonde provoquée par la vie ostentatoire menée par son ex-femme, Grace Hightower.. Le couple s’est marié en 1997, ils se sont séparés deux ans plus tard, mais ils sont revenus en 2004, dans un mariage qui a finalement pris fin en 2018.

Inquiet, a déclaré Krauss au site PaigeSix: « M. De Niro a 77 ans, et bien qu’il aime son métier, il ne devrait pas être contraint de travailler à ce rythme prodigieux. Quand cela prendra-t-il fin? Quand aura-t-il l’occasion de ne pas choisir tous les projets qui se présentent à lui? « Ou ne pas travailler six jours par semaine pendant 12 heures par jour juste pour répondre à la soif de Miss Hightower? ».

Cependant, La défense de Hightower a une version différente de la sienne, puisque le juriste Kevin Mconough assure que l’acteur est passé de 375000 dollars par mois à 100000 dollars et l’a accusé d’avoir dépensé 5 millions de dollars pour ses vacances 2019 et 2020. « Lorsque M. De Niro va déjeuner dans le Connecticut dimanche, il y loue un hélicoptère. Quand il vole pour voir ses amis en Floride ou ailleurs, c’est un jet privé. »a expliqué l’avocat.

Pendant, Robert continue de travailler, maintenant nous savons pourquoi, au-delà de sa passion pour le théâtre, et le tournage vient de commencer sur le film Killers of the Flower Moon en charge de son grand ami, Martin Scorsese. C’est une adaptation du livre de David Grann intitulé The Flower Moon Killers: Les crimes dans la nation Osage et la naissance du FBI, avec Leonardo DiCaprio et Jesse Plemons.