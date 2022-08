Robert De Niro jouera en face de lui dans le prochain drame mafieux Wise Guys

Robert de niro revient au genre des drames de gangsters et il partage l’écran avec une légende hollywoodienne. Selon The Hollywood Reporter, Robert De Niro devrait jouer aux côtés de Robert De Niro dans Gars sages pour Warner Bros., un drame mafieux d’époque. L’acteur bien-aimé joue deux rôles dans le film, les deux rôles principaux.

Gars sages est destiné à sortir en salles, avec Barry Levinson aux commandes du film. Son travail précédent comprend Le naturel, Bonne matinée le vietnamet Homme de pluie. Ce dernier, qui mettait en vedette Tom Cruise et Dustin Hoffman, a valu au réalisateur l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur après sa sortie en 1988. De Niro a travaillé avec Levinson sur un autre projet, Promener le chien, qui est sorti en 1997 et a reçu deux nominations aux Oscars. Le duo s’est à nouveau rejoint en 2008 pour Qu’est-ce qui vient juste de se passerun film suivant un producteur hollywoodien qui doit surmonter plusieurs défis pour faire passer son image sur grand écran.

THR décrit Gars sages comme un film centré sur Vito Genovese et Frank Costello, deux patrons du crime italo-américain qui dirigeaient leurs familles respectives au milieu du 20e siècle. En 1957, Genovese a mené une tentative d’assassinat ratée sur Costello, le blessant et forçant le chef de la mafia à prendre une retraite anticipée. Selon les sources de THR, De Niro devrait jouer à la fois Costello et Genovese.

Nicholas Pileggi écrit le scénario de Gars sages, et il a de l'expérience dans le genre. L'auteur est célèbre pour son livre saga, la base du classique de Martin Scorsese de 1990 Affranchis, un film dans lequel De Niro a joué. Irwin Winkler, mieux connu pour avoir produit le Rocheux films et Goodfellas, produira Gars sages.





Gars sages est un retour en forme pour Robert De Niro

Robert De Niro n’était qu’un acteur prometteur dans les années 70; cependant, il participait déjà à plusieurs films de gangsters à l’époque. L’acteur a joué Johnny Boy dans Rues moyennes en 1973, qui mettait en vedette Harvey Keitel et David Proval à ses côtés. Il a suivi cela un an plus tard avec le film emblématique, Le Parrain Partie II. Il a repris le rôle d’un jeune Vito Corleone, naviguant à travers New York alors qu’il tente de se faire un nom après avoir quitté l’Italie.

En 1990, De Niro a joué dans Affranchis comme James Conway, et cinq ans plus tard, il jouerait dans Casino comme Sam ‘Ace’ Rothstein. Son film mafieux le plus récent est L’Irlandais en 2019, par un collaborateur de longue date Martin Scorsese. Le film a vu l’acteur à différents moments de sa vie, utilisant la technologie de vieillissement numérique pour réussir l’exploit. Ensuite, retrouvez Robert De Niro dans Les tueurs de la fleur de lune pour Apple TV +, alors que les fans attendent patiemment ses performances dans Gars sages.