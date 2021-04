Robert De Niro était sur le point de jouer dans « Big »

La carrière d’acteur de Tom Hanks a complètement décollé dans les années 1980, lorsque l’acteur acclamé apprécié du public s’est fait un nom dans le genre de la comédie et a lentement commencé sa transition vers le théâtre.

L’un de ses films les plus emblématiques de cette époque est «Big» (connu en Amérique latine sous le nom de «Je voudrais être grand»), un film réalisé par Penny Marshall dans lequel un garçon de 12 ans en a assez d’être traité comme s’il était trop petit pour son âge, souhaitant être un adulte, Hanks étant celui qui le joue quand son souhait se réalise.

Selon Elizabeth Perkins, une actrice qui partageait le générique avec Hanks dans le film, le rôle-titre de l’histoire était sur le point d’être joué par nul autre que Robert De Niro, discutant de certains changements apportés à l’histoire lors de sa participation à « Watch Que se passe-t-il en direct avec Andy Cohen ».

« Robert De Niro a vraiment joué le rôle de Josh dans le film » Big « », a déclaré Perkins. «Il s’est effondré à cause de problèmes d’horaire et ils sont allés voir Tom Hanks. C’est comme un film complètement différent dans mon cerveau avec Robert De Niro. » L’actrice a également décrit certaines différences dans le style du film initialement prévu et de celui qui a été filmé.

Il était tellement maussade, plus proche d’un film d’horreur. Robert De Niro déambule dans les rues de New York. Ce que Tom Hanks a apporté était beaucoup plus éclairé.

Récemment, Tom Hanks a joué dans le film Netflix «News of the World», une histoire de style occidental dans laquelle il partage les crédits avec la jeune actrice Helena Zengel, qui a reconnu qu’elle ne connaissait pas l’énorme calibre de Hanks dans l’industrie. de divertissement quand elle a été choisie pour jouer avec lui ».

«Si vous m’aviez dit ‘Tom Hanks est dans un autre film’, j’aurais su qu’il est un acteur et j’aurais su que c’était une question plus importante que les autres acteurs, mais je ne savais pas vraiment qu’il est vraiment important », a reconnu Zengel, qui a également souligné le comportement de Hank sur le plateau comme celui d’un gentleman.