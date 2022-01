Robbie Williams dit qu’un tueur à gages a été embauché pour le tuer au sommet de sa renommée

Il était une fois, Robbie Williams était l’une des plus grandes popstars de la planète.

Devenu une superstar mondiale avec Take That dans les années 90, il a finalement suivi sa propre voie, vendant des millions d’albums en tant que chanteur solo.

Cependant, l’homme de 47 ans a maintenant révélé que tout n’était pas amusant et que sa vie était en danger à un moment donné.

Et il a dit à la publication que les gens étaient là pour le tuer.

Robbie Williams était autrefois l’une des plus grandes popstars de la planète. Crédit : Alamy

« Je n’ai jamais, jamais dit cela, mais j’avais un contrat qui m’obligeait à me tuer. Je n’ai jamais dit cela publiquement auparavant », a-t-il déclaré.

« C’est parti. J’ai des amis. Ce sont les choses invisibles qui se produisent quand vous devenez célèbre. »

Il a poursuivi: « À un moment de ma vie, j’étais ridiculement célèbre, à la manière de Michael Jackson.

« Je suis devenu célèbre quand j’avais 17 ans, j’ai fait un boys band quand j’avais 16 ans, le boys band a décollé. Quand j’avais 21 ans je suis parti et puis j’ai eu une carrière solo, vendu 80 millions d’albums, détenu le record du plus de billets vendu en une journée pour une tournée et bla, bla, bla… »

Le chanteur des « Anges » a expliqué que le poids de l’attente l’avait pesé mentalement.

Robbie a déclaré: « La renommée extrême et le succès extrême rencontrent l’anxiété, la dépression et la maladie mentale.

« Il y a plusieurs niveaux de renommée et ce que cela vous fait. Le premier est » f ** k « .

Il a dit qu’il y avait même un contrat sur sa vie à l’apogée de sa renommée. Crédit : Alamy

« Il y en a quelques autres dont je ne me souviens pas, mais le quatrième est l’acceptation. Vous vous mobilisez en quelque sorte contre le fait que votre vie privée vous soit retirée et vous vous mobilisez contre cela en essayant d’être normal, en essayant d’être normal, mais je vais aussi être petit pour que les gens ne vous battent pas. Comme, ‘Je suis ad ** khead, ne me blesse pas.’

« Je veux aller dans tous les endroits normaux où je ne peux pas aller parce que les gens veulent me tuer. Il faut du temps pour être accepté. »

Désormais marié à Ayda Field, 42 ans, avec qui il a quatre enfants, Robbie a déclaré qu’il n’avait réussi à trouver un semblant de paix que lorsqu’il tentait de « casser l’Amérique ».

Il est maintenant marié à Ayda Field. Crédit : Alamy

C’est pendant qu’il faisait une tournée de presse dans le pays qu’il s’est rendu compte que personne ne savait vraiment qui il était aux États-Unis, alors il a eu l’occasion de recommencer.

Il a ajouté: « Alors j’ai déménagé là-bas et j’ai refusé tout ce qu’on m’offrait aux États-Unis.