Robbie Williams dit que lui et sa famille n’ont nulle part où vivre

L’ancien chanteur de Take That, 48 ans, et sa femme, Ayda Field, 42 ans, sont actuellement au milieu d’un énorme déménagement.

Ils ont vendu toutes leurs propriétés et cherchent maintenant un endroit où s’installer avec leurs enfants, Theodora, neuf ans, Charlton, sept ans, Colette, trois ans et Beau, deux ans.

Cependant, Robbie a révélé cette semaine qu’ils n’avaient toujours pas trouvé le bon endroit.

S’adressant à des animateurs de radio australiens Kyle et Jackie Oil a déclaré: « Nous ne sommes en fait nulle part.

« Nous n’avons pas de logement en ce moment, nous avons vendu à peu près partout, nous ne vivons nulle part et nous essayons de le comprendre.

« Les quatre enfants sont constamment un puzzle Rubix Cube que nous essayons de résoudre parce que s’ils sont scolarisés, ils ne me voient pas parce que je suis partout et s’ils sont scolarisés à la maison, ils ont un autre jeu des choses qui posent problème. »

Robbie et sa femme Ayda sont à la recherche d’une maison. Crédit : Alamy

Et quand la question sur les rumeurs selon lesquelles Drake avait acheté une de ses maisons, Robbie a plaisanté en disant que si c’était vrai, il aurait signé un accord de non-divulgation avec « tous les Canadiens » impliqués, et ne pourrait donc pas en parler. .

Il était une fois, quand il n’était pas père de quatre enfants, Robbie était l’une des plus grandes popstars de la planète.

Devenu une icône mondiale dans les années 90, il a finalement suivi sa propre voie, vendant des millions d’albums en tant que chanteur solo.

Mais ce n’était pas que de l’amusement et des jeux; l’année précédente, il a révélé que sa vie était en fait en danger à un moment donné.

« Je n’ai jamais, jamais dit cela, mais j’avais un contrat qui m’obligeait à me tuer. Je n’ai jamais dit cela publiquement auparavant », a-t-il déclaré.

« C’est parti. J’ai des amis. Ce sont les choses invisibles qui se produisent quand vous devenez célèbre. »

Il a poursuivi: « À un moment de ma vie, j’étais ridiculement célèbre, à la manière de Michael Jackson.

Le chanteur a déclaré l’année dernière que les gens voulaient le tuer au sommet de sa gloire. Crédit : Alamy

« Je suis devenu célèbre quand j’avais 17 ans, j’ai fait un boys band quand j’avais 16 ans, le boys band a décollé. Quand j’avais 21 ans je suis parti et puis j’ai eu une carrière solo, vendu 80 millions d’albums, détenu le record du plus de billets vendu en une journée pour une tournée et bla, bla, bla… »

Le chanteur des « Anges » a expliqué que le poids de l’attente l’avait pesé mentalement.

Robbie a déclaré: « La renommée extrême et le succès extrême rencontrent l’anxiété, la dépression et la maladie mentale.

« Il y a plusieurs niveaux de renommée et ce que cela vous fait. Le premier est » f ** k « .

Il y en a quelques autres dont je ne me souviens pas, mais le quatrième est l’acceptation. Vous vous mobilisez en quelque sorte contre le fait que votre vie privée vous soit retirée et vous vous mobilisez contre cela en essayant d’être normal, en essayant d’être normal, mais je vais aussi être petit pour que les gens ne vous battent pas. Comme, ‘Je suis ad ** khead, ne me blesse pas.’