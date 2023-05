Robbie Williams croit aux extraterrestres et aux ovnis grâce à sa mère : elle a même vu un vaisseau !

célébrités

Robbie Williams est un passionné du phénomène extraterrestre influencé par sa mère et a même eu une rencontre rapprochée avec un OVNI qui lui a laissé une cicatrice.



Robbie Williams

Robbie Williams Il est l’un des musiciens les plus titrés du Royaume-Uni qui a su capitaliser sur sa notoriété dans le cadre du groupe de garçons Prend ça dans les années 90 pour ensuite faire le saut en tant qu’interprète solo où il a réussi à construire une carrière professionnelle qui a fait de lui l’un des chanteurs les plus connus au monde grâce à sa musique qui n’est pas cataloguée dans un seul genre.

En ce sens, le chanteur s’est entretenu avec le soleil où il s’est ouvert pour partager l’un de ses sujets de prédilection : le phénomène extraterrestre. Oui, Robbie croit fermement aux extraterrestres et aux ovnis, un sujet qui l’obsède depuis son plus jeune âge alors qu’il était encouragé par sa mère et sa grand-mère dans les affaires paranormales. Qui devait dire ?

Robbie Williams a-t-il eu un contact avec un OVNI ?

Robbie Williams dit au médium : « Quand j’ai grandi, à l’extérieur de la chambre de ma mère, il y avait une bibliothèque, et dans ces livres, il y avait du folklore et des contes de fées. Je pense que ma mère se considérait comme une sorcière blanche. Il y avait donc toutes ces sortes de livres intéressants et stimulants. »raison qui l’a rendu passionné par les extraterrestres et la possibilité qu’une civilisation d’un autre monde nous rende visite.

« Ma position dans tout cela est que mon esprit est ouvert et que tout est sur la table. Je ne crois en rien, mais si les gens veulent venir dire qu’il leur est arrivé quelque chose, je leur dis : ‘Eh bien, c’est intéressant.’ Mais ce n’est pas une colline sur laquelle je vais aller mourir. Je ne peux pas dire que ça se passe parce que personne ne le sait. »remarque sérieusement Robbie Williams sur le phénomène extraterrestre.

Le chanteur britannique a rappelé: « Ma première expérience remonte au Beverly Hills Hotel. Nous étions une fille et moi sur deux chaises dans le jardin de ma chambre à regarder les étoiles. Puis soudain, silencieusement au-dessus de ma tête, est apparu ce que je ne peux décrire que comme un objet carré. »a dit Robbie Williams sur un fait que n’importe qui garderait frais dans sa mémoire.

fermer l’ex Prend ça décrit le navire : « Il était noir mat et avait des rayures jaunes et noires. Il est apparu en silence, j’aurais pu le frapper avec une balle de tennis. Puis il s’est envolé. »détenu Robbie Williams qu’en même temps il a avoué qu’au moment de l’observation il était complètement sobre et n’avait pas consommé d’alcool ou de substances qui auraient pu lui faire imaginer cette rencontre insolite. Ça va?

