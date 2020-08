Robbie Williams: C’est pourquoi il doit partager l’eau du bain avec sa femme

29.08.2020 à 20h54

Robbie Williams et Ayda Field sont économiques avec leur argent. L’ancienne star de Take That et sa femme vivent dans deux propriétés luxueuses.

L’un est à Los Angeles et l’autre à Londres – pourtant Robbie Williams sauve partout où il le peut. Il aime aussi sauter dans la baignoire après Ayda et utiliser la même eau de bain que sa femme pour réduire les factures d’eau.

Robbie Williams est-il morbidement frugal?

«Nous partageons l’eau du bain», révèle Ayda et ajoute: «Si j’allume une bougie puis que je vais dans la salle de bain pour faire pipi, il soufflera à nouveau la bougie au moment où je reviendrai. «Vous gaspillez de l’argent. Vous n’êtes même pas dans la pièce! Je dirais que c’est la différence entre Beverly Hills et Stoke-on-Trent. “

Le chanteur a grandi à Stoke-on-Trent en Angleterre sans beaucoup d’argent et a donc l’habitude de faire attention à son argent. Aujourd’hui encore, avec une fortune estimée à plus de 220 millions d’euros, il lui est difficile de se qualifier de «réussi».

Aussi intéressant:

Robbie s’est battu pendant longtemps

Dans le podcast d’Ayda «Postcards From The Edge», qui apparaît avec le magazine «OK!», Il a déclaré: «Ce n’est que maintenant que j’ai 46 ans que je me suis permis d’être la personne qui réussit. C’est quelque chose avec lequel je me bats depuis longtemps. “

Mais Robbie Williams et sa chérie ne partagent pas seulement l’eau du bain, ils sont également devenus inséparables par d’autres moyens: le Britannique est marié depuis près de dix ans. Le bonheur de la famille est primordial. Les prix, les ventes record et les visites ne peuvent pas suivre.

Il veut être une bonne personne

Récemment, le couple a dû annuler la grande célébration prévue pour le dixième anniversaire de mariage en raison de la pandémie corona. Selon les informations du “Daily Mirror”, cela aurait dû avoir lieu en août dans sa maison de Beverly Hills.

Williams n’a pas pleuré à cause de l’annulation. Au lieu de cela, il semble qu’il se fêtait simplement, car après tout, il n’avait «jamais cru» qu’il vivrait une telle vie et deviendrait la personne qu’il est aujourd’hui. Etre «un bon garçon» et «un bon mari» signifie plus pour lui aujourd’hui «que tous les disques vendus, tous les Brit Awards gagnés ou les grandes tournées».

Quatre enfants rendent le bonheur parfait

Williams et Field forment un couple depuis 2006. Le 7 août 2010, ils ont dit oui. Leur amour a été couronné par la naissance de leur fille Theodora «Teddy» Rose (née en 2012), de leur fils Charlton «Charlie» Valentine (né en 2014), de leur fille Colette «Coco» Josephine (née en 2018) et de leur fils Beau Benedict (né en 2014). 2020). Les deux derniers enfants ont été portés par une mère porteuse. (Bang / KT / Spot)