Robbie Williams aurait été sur le point de mourir d’un empoisonnement au mercure

Robbie Williams a révélé qu’il a failli mourir après avoir mangé beaucoup de poisson pendant quelques jours.

Le chanteur s’est tourné vers un régime végétalien à partir d’un test sanguin effectué à 2017, où il a découvert que les niveaux de mercure dans son système signifiaient qu’il pouvait mourir à tout moment.

«Je mangeais du poisson deux fois par jour et je souffrais du plus grand empoisonnement au mercure que le médecin ait jamais vu», a-t-il révélé. Williams.

«Tu sais ce que j’ai pensé quand j’ai entendu ça? J’ai gagné … c’est comme ça que mon ego fonctionne … J’ai le plus … J’ai littéralement gagné le prix du mercure … J’ai passé le test parce que ma femme est névrotique et passe toutes sortes de tests tout le temps … de toute façon, Dieu merci, j’aurais pu mourir empoisonnement au mercure et à l’arsenic ».







Williams il a également révélé qu’il avait adopté «un régime à base de plantes le lendemain» après avoir reçu les résultats du test.

D’un autre côté, Robbie Williams a été créée récemment un chant de Noël avec lettre dédiée à coronavirus avec le nom, «Je ne peux pas arrêter Noël».