Rob Zombie taquine le retour de grand-père Munster alors que le travail sur la perruque de Munsters commence

Alors que les cinéphiles sont généralement laissés dans l’ignorance de la production en cours de films très attendus, il semble que Rob Zombie Le film des Munsters ne sera pas l’un d’entre eux. Le musicien devenu réalisateur a de nouveau partagé de nouvelles images des toutes premières étapes de la pré-production du film, produisant cette fois un aperçu du design de Sam Dracula, mieux connu sous le nom de Grand-père Munster. Alors que Sheri Moon Zombie a récemment demandé à ses abonnés sur Twitter d’attendre leur heure, lorsque certains ont demandé quand une bande-annonce pour le redémarrage serait publiée, il est juste de dire que lorsque l’on sera prêt, nous l’aurons déjà vu sur le compte Instagram de son mari.

Depuis l’annonce officielle du projet, Zombie a partagé des plans, des images et plus encore sur le film, qui est basé sur la sitcom classique des années 1960 sur la famille légèrement étrange qui n’était pas La famille Addams. Cette dernière mise à jour a vu le réalisateur demander à ses followers de deviner à qui pourrait appartenir un postiche en cours. Ce n’était pas comme si quelqu’un allait revenir avec Herman. La perruque coiffée noire et grise immédiatement reconnaissable est facilement l’une des plus reconnaissables de l’histoire de la télévision, sans parler du Les Munster.

Parmi les commentaires, tous extrêmement élogieux et pleins de la même excitation vertigineuse pour le projet que Rob Zombie semble être lui-même, une personne a exprimé l’espoir que quelqu’un documente la réalisation du film qui sortira à une date ultérieure. Le streaming donnant à de nombreux cinéastes la possibilité de partager leurs histoires en coulisses, il n’est pas improbable que nous puissions voir le processus créatif derrière le film à un moment donné.

Grand-père Munster était l’un des membres de la famille les plus aimés de Mockingbird Lane, mais pour l’instant, il n’y a pas de distribution liée au projet pour savoir qui pourrait jouer l’adorable aîné du groupe. Al Lewis a joué le rôle dans la série originale, aux côtés de Fred Gwynne, Yvonne de Carlo, Beverly Owen et Butch Patrick, qui a repris la sitcom familiale toujours populaire et l’a remplie d’un tas de monstres bienveillants. Comment exactement Zombie, qui a récemment participé au Halloween franchise ainsi que l’écriture et la réalisation de The Maison des 1000 cadavres et ses suites, approchera l’histoire des Munsters est inconnue, mais étant lui-même un grand fan de la série, elle ne pourrait pas être entre de meilleures mains.

Zombie a voulu faire un redémarrage de Les Munster depuis plus de deux décennies, mais il n’est pas le premier à essayer d’être la famille d’une nouvelle génération. Les années 1980 virent le groupe renaître pour Les Munsters aujourd’hui, qui a été jusqu’à présent la série la plus ancienne avec Herman Munster and Co, tandis que celui d’Hannibal Bryan Fuller a été recruté par NBC en 2012 pour diriger Voie des oiseaux moqueurs, mais après une réponse terne à l’épisode pilote, ils ont finalement décidé de ne pas commander une série complète. Avec Zombie maintenant bien avancé pour apporter sa version de Les Munster à projeter, cela vaut la peine de garder un œil sur ses réseaux sociaux pour plus de teasers au fur et à mesure que la production se poursuit.

