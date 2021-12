Rob Zombie révèle une nouvelle photo de la maison des Munsters en couleur

Rob Zombie a partagé une image du 1313 Mockingbird Lane et cette fois, elle est en couleur pour nous donner un meilleur look.

La dernière photo de l’ensemble de Les Munster nous donne un autre bon aperçu de la maison familiale qui se trouve au 1313 Mockingbird Lane. Actuellement, une nouvelle approche Les Munster est développé en tant que long métrage par le réalisateur et superfan Rob Zombie. Depuis le début de la production et tout au long de la production, Zombie a été ouvert avec ses fans sur le statut du film, partageant diverses photos de l’ensemble avec le casting.

En règle générale, les taquineries photo de Zombie ont été présentées en noir et blanc, donnant aux aperçus un certain Munsters ambiance en ligne avec la série comique originale. Sa dernière photo révèle l’extérieur de la maison entièrement construite en plein jour et en couleur, et la structure est absolument magnifique. Il est difficile de ne pas être excité en tant que Munsters fan en voyant ces taquineries, et vous pouvez consulter la nouvelle photo par vous-même ci-dessous.

Une autre image populaire publiée dans la promotion de Les Munster était le dévoilement des trois principaux acteurs : Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie et Dan Roebuck. Les trois jouent respectivement Herman Munster, Lily et Grandpa. La première photo qui a dévoilé ce casting les voit assis devant la maison du 1313 Mockingbird Lane. Dans une récente interview avec Horror Geek Life, Roebuck a expliqué ce que c’était que de se déguiser en grand-père et de marcher devant la maison des Munsters, qui avait été recréée à partir de zéro.

« J’adore la façon dont Rob montrait juste un aperçu de leurs progrès. Ensuite, j’ai été époustouflé par ce qu’ils avaient fait », a déclaré Roebuck. « D’après la photo qu’il a publiée, vous savez que j’ai pu me tenir devant cette maison et c’était génial. a été déplacé pour faire place à Amblin Entertainment. La maison a été déplacée puis reconstruite à plusieurs reprises; il est parti de zéro et c’était fait parfaitement, juste la perfection. Cette maison devrait vous donner une idée du détail avec lequel ce brillant réalisateur est s’approchant de la matière. »

Roebuck a ajouté: « J’espère vraiment que le public repartira en se divertissant et en riant. C’est tout ce que nous espérons vraiment pour faire un film, à moins que ce ne soit un drame. Si tout se passe bien et que les gens aiment vraiment, nous aurons peut-être la chance de le faire J’espère juste que les gens se rendent compte qu’ils auront une toute nouvelle version de Les Munster qui peut vivre et coexister côte à côte avec la version originale de Les Munster. Personne ne veut le remplacer, nous l’aimons tous tellement. Nous voulons juste le mettre en lumière avec notre approche qui, je pense, est la meilleure façon de le voir. »

Les Munster met également en vedette Richard Brake dans le rôle du savant fou Dr. Wolfgang et Sylvester McCoy dans le rôle d’Igor. Nous attendons toujours que d’autres membres de la distribution soient officiellement annoncés, mais pour l’instant, on ne sait pas si Eddie Munster et Marilyn figureront dans le film et par qui ils seront joués. Dans tous les cas, Les Munster le film a piqué notre intérêt. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la fonctionnalité. Restez à l’écoute pour les mises à jour.





