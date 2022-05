Rob Zombie révèle un nouveau regard sur son ‘Munster Squad’ dans The Munsters Set Photos

La famille Munster passe un bon moment avec le réalisateur Rob Zombie dans la dernière photo de plateau de Les Munsters, une adaptation en long métrage de la série comique originale. Présentant une nouvelle distribution sous forme de versions réinventées des personnages classiques, le redémarrage met en vedette Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman Munster, Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily et Dan Roebuck dans le rôle de grand-père. Les Munsters sert de premier film classé PG de Zombie car le plan est que le film soit très fidèle à son matériel source.

S’adressant à Instagram, Zombie a partagé une nouvelle paire d’images directement à partir de l’ensemble de Les Munsters en Hongrie. La première photo montre le réalisateur prenant un selfie aux côtés de ses trois acteurs principaux, jetant un nouveau regard sur les trois tels qu’ils apparaîtront dans le film. La photo comprend également un look alternatif pour Herman avec des lunettes de soleil et une chemise ornée de crânes. Une autre image est celle du viseur de la caméra sur le plateau, révélant un aperçu des images réelles utilisées pour le film. Il semble que ce soit pour une scène mettant en scène tous les trois avec une Lily parlant au téléphone.

Dans la légende, Rob Zombie dit : « Salutations de Budapest ! En route pour le week-end avec mon propre Monster Squad… Je veux dire Munster Squad ! Creusez ces 3 goules groovy ! »

Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie et Dan Roebuck sont les principaux acteurs. Rob Zombie a été étrangement silencieux sur l’inclusion des membres de la famille Eddie et Marilyn, qui figuraient en bonne place dans la sitcom originale. On suppose qu’ils seront inclus d’une manière ou d’une autre car leur omission serait trop flagrante, mais Zombie n’a pas encore divulgué si les personnages seront effectivement présentés, ou qui les jouera s’ils le sont.

Les autres membres de la distribution incluent Richard Brake en tant que Dr Henry Augustus Wolfgang, Sylvester McCoy en tant qu’Igor, Jorge Garcia en tant que Floop, Catherine Schell en tant que Zoya Krupp, Cassandra Peterson en tant que Barbara Carr, Jeremy Wheeler en tant que M. Gateman, Tomas Boykin en tant que Lester Dracula et Dee. Wallace comme la voix de « Good Morning Transylvania ».

Rob Zombie a reconstruit 1313 Mockingbird Lane à partir de zéro





Images universelles

Une façon que Rob Zombie a cherché à faire Les Munsters film fidèle à la sitcom était de recréer la maison au 1313 Mockingbird Lane à partir de zéro. Cela signifiait se rendre à Budapest pour faire construire la maison à l’aide de plans basés sur la maison telle qu’elle figurait dans la version originale. Zombie a fait un effort supplémentaire en faisant également construire les maisons voisines de Mockingbird Heights, n’épargnant aucune dépense pour atteindre le niveau de détail qu’il recherchait avec ce film.

Les fans de Zombie peuvent penser que le redémarrage de Les Munsters est entre de bonnes mains. Bien que Zombie soit connu pour réaliser des films d’horreur beaucoup plus sombres que quelque chose comme Les Munsters, il a longtemps été ouvert sur combien il aime la série originale. En tant que grand fan qui apprécie beaucoup la sitcom, associé à deux décennies d’expérience en tant que cinéaste, Zombie pourrait bien être la personne idéale pour le travail. Il sera intéressant de voir comment le film se déroulera et comment il sera reçu par les fans de la franchise.

Les Munsters est toujours en tournage et devrait arriver plus tard cette année, à la fois dans les salles et sur le service de streaming Peacock, mais la date exacte de la première n’a pas encore été révélée.





