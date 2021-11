Rob Zombie révèle Richard Brake dans le rôle du savant fou Dr. Wolfgang dans le film The Munsters

La dernière photo de Le film des Munsters a confirmé un autre acteur tout en révélant son rôle. Fournissant une autre mise à jour de la production du redémarrage, le scénariste-réalisateur Rob Zombie a publié en ligne une image de Richard Brake dans le rôle du Dr Henry Augustus Wolfgang, décrit comme « le savant fou le plus populaire de Transylvanie ». Zombie taquine également: « Je me demande ce qu’il a en réserve pour notre nouveau monde de dieux et de munsters? »

C’est une révélation intéressante, car Richard Frein a été répandu depuis le début pour être impliqué dans le casting. Les détails de son rôle n’ont jamais été rapportés, il n’était donc pas clair s’il ferait partie de la nouvelle famille Munster, ou un tout nouveau personnage. Nous savons maintenant que c’est ce dernier, et en regardant la première photo, il semble qu’il s’adaptera parfaitement à cette nouvelle version de Les Munster.

D’autres noms qui ont été répandus lorsque cette nouvelle a éclaté pour la première fois que Rob Zombie était en train de redémarrer Les Munster ont également été confirmés. Zombie avait précédemment dévoilé une première image montrant Jeff Daniel Phillips en Herman, Sheri Moon Zombie en Lily et Dan Roebuck en grand-père Munster. Dans une récente interview avec Horror Geek Life, Roebuck a décrit Grandpa Munster comme le rôle qu’il s’était préparé toute sa vie à jouer.

« Après qu’il ait coulé, j’ai eu la révélation que je m’étais préparé pour ce rôle toute ma vie. Je suis dans ce film parce que c’est la volonté de Dieu, c’est là qu’il veut que je sois », a déclaré Roebuck. « J’ai créé un personnage quand j’avais douze ans et je l’ai nommé The Count. Rob m’a dit que le personnage dans le script s’appelait The Count. C’est un vampire drôle nommé The Count et quand j’avais douze ans, j’étais un vampire drôle nommé Le décompte. »

De ce que les fans peuvent attendre de cette nouvelle prise, Roebuck a ajouté: « Puisque j’ai préparé toute ma vie pour cela, je pense que je ferai du très bon travail. Laissez-moi le dire comme ceci, Jeff, Sheri et moi sommes ne joue pas Fred Gwynne, Yvonne De Carlo ou Al Lewis. Nous jouons Herman, Lily et The Count, ce qui est un moyen plus facile pour nous de l’aborder. «

Une poignée d’autres noms seraient également impliqués, mais n’ont pas encore été vérifiés par Rob Zombie. Jorge Garcia (Perdu), Sylvester McCoy (Docteur Who) et Cassandra « Elvira » Peterson sont également apparus comme des noms qui seraient attachés au casting, mais Zombie n’a pas encore confirmé ou infirmé ces rumeurs. Avec une autre révélation de personnage ayant été faite, nous pouvons présumer que d’autres seront à venir dans un proche avenir, peut-être pour nous en savoir plus sur les autres membres de la distribution.

Il reste encore à voir qui pourrait également jouer les autres membres de la famille Munster, avec seulement trois Munsters révélés jusqu’à présent. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été fixée pour le projet, mais avec la production en cours, il arrivera probablement dans le courant de 2022. Il est prévu qu’il soit diffusé dans les salles en streaming sur Peacock. Les épisodes classiques de l’émission peuvent également être visionnés sur le service de streaming.

