Rob Zombie révèle les conceptions de garde-robe pour le coucher des Munsters pour Herman et Lily Munster

Notre premier aperçu d’Herman et Lily Munster dans Le film des Munsters, la prochaine adaptation de Rob Zombie de la sitcom classique, a été révélée. Pour l’instant, Zombie a travaillé dur sur la pré-production du nouveau film qui comprend des repérages récents à Budapest. Cette semaine, il a également révélé les plans de la maison familiale de Munster qu’il a reconstruite comme décor pour le film.

Dans son dernier post Instagram, Rob Zombie a fourni à ses abonnés un autre aperçu de Les Munster. Cette fois, il a révélé quelques illustrations conceptuelles de la garde-robe de vêtements de nuit de Lily et Herman Munster. L’image One One révèle Lily Munster vêtue d’une robe à imprimé toile d’araignée faite à la main avec des « bords détruits » visibles. Une deuxième image dévoile le look endormi d’Herman, qui comprend un bonnet de nuit avec une tête de mort, des boutons de tête de mort et des chaussons à plateforme.

« Qu’est-ce que Herman et Lily portent au lit ? Peut-être quelque chose comme ça ! Découvrez quelques créations de garde-robe de nos incroyables costumiers », dit Zombie dans la légende.

Les personnages de l’œuvre d’art ressemblent beaucoup à la façon dont ils ont été présentés dans la série télévisée originale, cela peut donc suggérer en outre que Zombie cherche à faire de son film une recréation très fidèle. Lorsqu’il a récemment partagé les plans du décor de 1313 Mockingbird Lane, le cinéaste a noté qu’il souhaitait que la maison soit « exacte » par rapport à ce qu’elle était auparavant. Lily et Herman ressemblant à leurs homologues de la télévision, du moins dans cette première œuvre d’art, semblent prouver qu’ils ne recevront pas de Les rejets du diable-relooking de style comme précédemment représenté dans le fan art.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le projet pour le moment, mais Zombie a toujours tenu ses fans au courant. Il a partagé diverses photos et clips vidéo de son séjour à Budapest, révélant certains des sites que nous pourrions voir dans le film. En attendant, aucun détail de l’intrigue n’a été divulgué, on ne sait donc pas exactement ce qu’il a en tête pour la célèbre famille de monstres.

Les informations sur le casting n’ont pas encore été officiellement confirmées par Zombie, mais une liste de noms serait impliquée. Il a été rapporté que Sheri Moon Zombie et Jeff Daniel Phillips, qui apparaissent tous deux souvent dans les films de Rob, avaient été provisoirement choisis pour incarner respectivement Lily et Herman Munster. Les collaborateurs de Zombie Dan Roebuck et Richard Brake ont également été choisis dans des rôles non divulgués, tout comme Perdu la star Jorge Garcia et Cassandra « Elvira » Peterson.

L’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision, Les Munster à l’origine a duré 70 épisodes entre 1964 et 1966. Zombie a longtemps été un grand fan de la série, et il n’a jamais été privé à ce sujet, parlant souvent de son amour pour Les Munster dans divers entretiens. Après l’annonce de l’annonce du redémarrage de la franchise par Zombie avec un nouveau film, la star de la série originale Butch Patrick lui a même rendu visite avec les deux sortant faire un tour dans le Koach.

Les Munster n’a pas de date de sortie officielle pour le moment. Il y a des rumeurs selon lesquelles le film sortira simultanément dans les salles et sur le service de streaming Peacock. Le processus de pré-production avançant rapidement, d’autres mises à jour majeures devraient bientôt arriver. La dernière mise à jour nous vient de Rob Zombie sur Instagram.