Rob Zombie révèle le personnage d’Elvira dans The Munsters Reboot

Le casting de Cassandra ‘Elvira’ Peterson dans The Munsters fait l’objet de rumeurs depuis un an et il a finalement été confirmé par Rob Zombie.

Rob Zombie a annoncé que Cassandra Peterson, alias Elvira, a rejoint le casting de Les Munsters. L’année dernière, lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois, Zombie développait une nouvelle version de Les Munsters, une poignée de noms avaient également fuité de la distribution non annoncée du projet. Tous ces noms ont depuis été confirmés un par un par Zombie au cours des derniers mois, et tout était revenu à Peterson comme le dernier des noms à confirmer. Vendredi, Zombie l’a officialisé en publiant une image de Peterson du film et en révélant qui elle joue.

« ATTENTION CASTING NEWS ! Directement de l’ensemble de LES MUNSTERS est votre premier regard sur Barbara Carr, l’agent immobilier n ° 1 de Mockingbird Heights », déclare Zombie. « Barbara est interprétée par nul autre que CASSANDRA PETERSON. Eh oui, la Maîtresse des Ténèbres a rejoint le casting de LES MUNSTERS. Restez à l’écoute pour des nouvelles plus excitantes à venir. »

Le casting principal comprend Jeff Daniel Phillips comme Herman, Sheri Moon Zombie comme Lily et Dan Roebuck comme grand-père, tous trois supposés pour le film. Jorge García de Perdu avait également fait l’objet de rumeurs et Zombie avait précédemment révélé qu’il jouerait le personnage de Floop. Richard Brake, qui collabore fréquemment avec Zombie, avait également été nommé pour le casting, et il a été révélé qu’il jouait le savant fou Dr Wolfgang. Parmi les autres stars invitées du film figurent Sylvester McCoy, qui joue l’assistant du Dr Wolfgang, Igor, et l’ancienne Bond girl Catherine Schell, qui est sortie de sa retraite pour jouer une reine gitane.

Le redémarrage de The Munsters mettra-t-il en vedette Eddie et Marilyn Munster?





À partir de maintenant, tous les noms supposés pour Les Munsters ont été officiellement révélés par Rob Zombie. Cela nous laisse juste avec d’autres membres de la distribution dont l’implication sera une surprise. Curieusement, Zombie n’a révélé aucune photo d’Eddie et Marilyn Munster, malgré leur importance dans l’émission originale sur laquelle le redémarrage est basé. Il semble plus probable qu’improbable que les deux apparaîtront dans une certaine mesure, et peut-être qu’avec tous les noms supposés maintenant confirmés, Zombie révélera bientôt les nouveaux Eddie et Marilyn.

Nous ne connaissons aucun détail de l’intrigue du redémarrage, mais il s’agit clairement d’un hommage à la série originale qui comprendra de nombreuses références. Zombie n’a pas seulement fait reconstruire à partir de zéro la maison du 1313 Mockingbird Lane, il a également fait construire tout Mockingbird Lane. En quête d’authenticité totale, Zombie a également confirmé sur Instagram que le film aura une cote PG, le gardant dans un ton familial, tout comme la série comique classique. Certaines personnes familières avec le travail d’horreur de Zombie avaient demandé s’il s’agirait d’une réinvention R-rated de Les Munsters avec une forte violence et un langage grossier, mais ce n’est pas le cas.

Les Munsters recevra une sortie jour et date en première dans les deux salles et sur Peacock à une date à déterminer en 2022.





