Rob Zombie rend hommage à ‘Hot Rod Herman’ dans le redémarrage du film Munsters

Rob Zombie rendra hommage à « Hot Rod Herman », l’un des épisodes les plus mémorables de Les Munster, dans son prochain film. Pendant des mois, Zombie a tenu les fans au courant de la progression de son redémarrage à chaque étape du processus, de la construction des décors aux aperçus des conceptions des personnages. La dernière mise à jour du cinéaste révèle un aperçu de la veste d’Herman avec l’inscription « The Punk Rods » au dos, et elle ressemble exactement à celle qu’il portait dans « Hot Rod Herman ».

« Un aperçu d’une pièce de la garde-robe d’Herman. Je suis sûr que vous, les fous de Munster, vous reconnaîtrez » Rob Zombie dit dans la légende. En effet, ce look unique pour Herman serait impossible à oublier pour quiconque a vu l’épisode classique.

Diffusé à l’origine en 1965, « Hot Rod Herman » présente une histoire avec Herman Munster perdant l’emblématique Koach sur un pari. Papy Munster est alors inspiré pour construire son propre roadster, surnommé le Drag-u-la, pour reconquérir le Koach. L’épisode présente la première apparition du véhicule Drag-u-la dont Rob Zombie est un très grand fan. On y retrouve également Herman Munster portant sa veste « Punk Rods » que Zombie vient de recréer pour son nouveau film.

Il semble clair que « Hot Rod Herman » a vraiment eu un impact sur Zombie. L’épisode est présenté dans le premier film de Zombie Maison des 1000 cadavres comme un œuf de Pâques, faisant référence à la série télévisée préférée du cinéaste. La chanson à succès de Zombie « Dragula » est également directement inspirée du Drag-u-la construit par Papy Munster dans l’émission télévisée. Il est tout à fait naturel que des éléments de cet épisode apparaissent également dans le prochain film.

C’est aussi un autre signe de la fidélité à la série télévisée Zombie prévoit de redémarrer son film. Le réalisateur avait des plans composés de la maison d’origine des Munsters afin qu’il puisse en faire construire une nouvelle ayant exactement le même aspect. Il est également allé jusqu’à faire construire tous les Mockingbird Heights, par opposition à la maison des Munsters au 1313 Mockingbird Lane. Récemment, Zombie a également fait référence à Les Munster comme le « plus grand spectacle de tous les temps » tout en célébrant son 57e anniversaire.

C’est génial de voir les décors se construire, et ces aperçus de la garde-robe sont également très amusants. Ce que la plupart d’entre nous attendent, c’est plus d’informations sur le casting, peut-être même les acteurs du personnage dans quelques photos en avant-première. Personne n’a été officiellement confirmé pour le casting pour le moment. Cependant, il y a eu des rumeurs de noms attachés à la distribution, et ils n’ont pas été refusé par Zombie non plus.

Sheri Moon Zombie jouerait Lily Munster avec Jeff Daniel Phillips, collaborateur fréquent de Zombie, pour Herman. Parmi les autres acteurs majeurs de la filmographie de Zombie qui seraient impliqués figurent Dan Roebuck et Richard Brake, tandis qu’Elvira et Perdu La star Jorge Garcia a également été nommée. Docteur Who L’acteur Sylvester McCoy a également taquiné son implication dans le prochain film de Rob Zombie, suggérant qu’il fait également partie de la distribution.

Une date de sortie n’a pas été fixée pour Le film des Munsters. Word est que le film sera diffusé le jour et la date dans les salles de cinéma et sur le service de streaming Peacock.

