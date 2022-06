Rob Zombie publie le premier teaser effrayant pour le redémarrage de The Munsters

La première bande-annonce vient de sortir pour Les Munstersun film qui relance la sitcom classique avec Rob Zombie à la barre. Présentant la chanson thème familière rendue célèbre par la série originale, le nouveau teaser présente les trois principaux acteurs: Jeff Daniel Phillips comme Herman Munster, Sheri Moon Zombie comme Lily et Dan Roebuck comme The Count, alias Grandpa. Après avoir fait leurs entrées de style sitcom et en noir et blanc, le teaser révèle ensuite les trois protagonistes en couleur tels qu’ils apparaîtront dans le film.

Le teaser présente également le type d’humour qui sera vu dans le film, et il rappelle la série comique originale sur laquelle il est basé. Les fans ne doivent pas non plus s’attendre à ce que la comédie aille au-delà d’une note PG, car la nouvelle vidéo confirme également qu’il s’agit de la note finale attribuée au film. Ce sera la première note PG pour un film de Rob Zombie, et bien que ce soit inhabituel pour le Maison des 1000 cadavres réalisateur, il est entré dans ce projet en tant que grand fan de Les Munsters et semble garder le film aussi fidèle que possible à son matériel source.

Fans de Les Munsters peut également remarquer qu’Eddie et Marilyn ne sont toujours pas en vue. Bien que Zombie ait déclaré que Pat Priest, qui jouait Marilyn dans la sitcom originale, serait impliqué dans le nouveau film, il n’a pas précisé qui exactement pourrait jouer ces personnages classiques. Il semble probable que si ces personnages sont inclus, ils ne joueront pas les rôles principaux, compte tenu de toute la promotion centrée sur Phillips, Zombie et Roebuck. Mais on aurait toujours l’impression qu’il manque quelque chose sans eux, alors peut-être que Zombie a gardé cette révélation pour plus tard.

Les Munsters arrivent en 2022

Certains fans espéraient peut-être qu’une date de sortie soit révélée dans le teaser, mais tout ce que la nouvelle vidéo nous dit, c’est que le film arrive en 2022. Il y a eu différentes rumeurs sur la sortie du film, comme les rapports précédents l’indiquaient un jour -et date de sortie sur Peacock et en salles. Des rumeurs plus récentes suggèrent que le film pourrait être vendu à Netflix pour une sortie en streaming. En tout cas, Rob Zombie n’a pas officiellement annoncé de date de première, mais cette information ne peut pas être trop éloignée avec un teaser maintenant ici.

« J’espère vraiment que le public repartira en se sentant amusé et en riant. C’est tout ce que nous espérons vraiment pour faire un film, enfin, à moins que ce ne soit un drame », a déclaré Roebuck à propos du film dans une interview de Horror Geek Life, suggérant que des suites pourraient se produire. « Si tout se passe bien et que les gens l’aiment vraiment, nous aurons peut-être la chance de le refaire. J’espère juste que les gens se rendront compte qu’ils auront une toute nouvelle version de Les Munsters qui peut vivre et coexister côte à côte avec la version originale de Les Munster. Personne ne veut le remplacer, nous l’aimons tous tellement. Nous voulons juste braquer les projecteurs dessus avec notre approche qui, je pense, est la meilleure façon de voir les choses. »

Les Munsters devrait sortir en 2022.