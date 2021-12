Rob Zombie pose avec les Munsters dans une nouvelle photo de tournage

Vous pouvez presque entendre cette mélodie classique de Les Munster jouer à chaque fois qu’une nouvelle image sort de l’ensemble. Cette fois, le réalisateur Rob Zombie a posté une photo de lui aux côtés des acteurs alors qu’il faisait une pause dans leur tournage en Hongrie. Tout le monde a l’air ravi d’être là, alors que le tournage d’une adaptation de Les Munster sur un plateau qui a été construit à partir de zéro doit être un sentiment merveilleux pour les acteurs et l’équipe. Vous pouvez jeter un oeil à la photo ci-dessous.

Rob Zombie note dans la légende qu’ils prennent un jour de congé pour profiter de la « nourriture délicieuse » en Hongrie. Jeff Daniel Phillips, qui se tient à l’arrière de l’image et joue Herman Munster, a commenté la publication Instagram avec: « Veuillez passer le paprika! » Richard Brake, qui joue un savant fou dans le film, a également commenté : « Super photo. Quel gang ! »

On voit bien que Zombie a été en pleine Munsters mode tout au long de cette production. Il publie même des images des coulisses en noir et blanc, et même cette photo du casting hors du personnage pendant leur jour de congé a toujours ça Munsters ambiance à elle. L’une des plus grandes questions que nous nous posons encore à propos du redémarrage est de savoir s’il sera en couleur ou si Zombie cherchera à reproduire la série originale en la rendant entièrement en noir et blanc. Peut-être que les fans auront la possibilité de choisir, mais nous devrons simplement attendre et voir.

Les Munster met en vedette Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman, Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily, Dan Roebuck dans le rôle de grand-père, Sylvester McCoy dans le rôle d’Igor et Richard Brake dans le rôle du Dr Wolfgang. Nous nous attendons à ce que d’autres annonces de casting soient à venir, peut-être pour confirmer Jorge Garcia et Cassandra « Elvira » Peterson, deux autres noms qui auraient fait partie du casting. On ne peut s’empêcher de se demander si nous verrons les arrivées d’Eddie et Marilyn sur d’autres photos de tournage ou si Zombie présentera une version différente de l’histoire qui omettra peut-être ces personnages pour une raison quelconque. En tout cas, le cinéaste sait garder la spéculation des fans en ne nous donnant que des bribes d’informations à la fois.

« Tout s’est déroulé comme il aurait dû, et Jeff (Daniel Phillips) est parfaitement interprété et il sera tellement divertissant de la part d’Herman », a déclaré Dan Roebuck à propos du casting dans une interview d’Horror Geek Life. « Sheri (Moon Zombie) est aussi délicieuse. J’ai en fait auditionné il y a des années pour le rôle d’Herman dans l’un des téléfilms qui n’a pas si bien tourné. Ce n’était tout simplement pas censé l’être. Je suis content Je n’ai pas décroché le rôle d’Herman, et je n’essaie pas de dénigrer ce projet en particulier, mais ce n’est pas ce que sera le film de Rob. »

Il a ajouté : « Il n’y a pas une meilleure personne à Hollywood, ou ailleurs sur la planète, qui devrait faire Les Munster film autre que Rob Zombie. C’est passé entre les mains de tant d’autres personnes et je sais que Rob ne cherchait pas seulement quelque chose auquel attacher ses queues de pie. Il en est un grand fan et étant un fan de longue date d’approcher ce matériau, c’est vraiment aussi bon que possible. »

