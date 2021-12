Rob Zombie partage une nouvelle image du casting des Munsters pour célébrer Noël

Rob Zombie et le casting de The Munsters souhaitent à tous de joyeuses fêtes avec une nouvelle photo d’Herman, Lily et grand-père.

Juste à temps pour Noël, Rob Zombie a révélé une autre image de son casting de Les Munster célébrer les vacances festives. Mettant en vedette la famille décorant de manière appropriée leur arbre avec des crânes, la photo nous donne un très bon aperçu du casting du redémarrage: Jeff Daniel Phillips en tant que Herman Munster, Sheri Moon Zombie en tant que Lily et Dan Roebuck en tant que grand-père.

« De nous tous au 1313 Mockingbird Lane, nous vous souhaitons un Noël effrayant », écrit Zombie dans la légende. Roebuck ajoute : « Au nom de grand-père, j’aimerais souhaiter à tout le monde de joyeuses fêtes de fin d’année en bonne santé. »

Rien n’indique qu’il s’agira d’un redémarrage sur le thème des vacances. Très probablement, Zombie et son Munsters prennent juste le temps de célébrer l’occasion avec la production toujours en cours à Budapest. Faire fêter Noël par la famille Munster peut également être considéré comme un clin d’œil amusant à la franchise. Une version redémarrée de la famille a sonné pendant les vacances avec le téléfilm Le petit Noël effrayant des Munsters en 1996.

Il est également clair que le réalisateur Rob Zombie met toutes sortes d’œufs de Pâques dans Les Munster, donc on ne sait pas tout ce que nous verrons dans le film. Sur une autre photo partagée sur Instagram, Zombie a révélé un autre regard sur la garde-robe d’Herman Munster, qui comprend sa veste en cuir qui dit « The Punk Rods » dans le dos. Les fans de la série originale reconnaîtront la veste de l’épisode populaire « Hot Rod Herman », lorsque Fred Gwynne portait quelque chose de similaire.

L’attention portée aux détails que Zombie a mis dans ce projet a été incroyable. Rendre ce redémarrage aussi fidèle que possible à une adaptation signifiait avoir 1313 Mockingbird Lane construit à partir de zéro, et tout au long du processus, le cinéaste a partagé des mises à jour de ses progrès. Non satisfait de simplement faire du Munster sa maison, Zombie est également allé de l’avant et a également fait construire toutes les maisons voisines sur Mockingbird Lane. Tout cela montre à quel point il prend ce projet au sérieux.

« Quand il m’a appelé pour la première fois à ce sujet, je pensais honnêtement que j’étais Punk’d ou quelque chose du genre », a déclaré Dan Roebuck à propos de son casting en tant que grand-père dans une interview de Horror Geek Life. « Ma femme Tammy et moi étions en voiture pour un mariage. Elle portait en fait une chemise Lily Munster dans la voiture quand le nom de Rob apparaît sur mon téléphone. Elle et moi nous sommes regardés et, soyons honnêtes, quand des rockstars appellent, tu réponds. C’est un homme occupé, et je ne l’appelle pas seulement pour discuter. Il m’a dit ce qu’il faisait et m’a demandé ce que j’en pensais. Je ne pouvais pas croire que c’était réel ! Si ce n’était pas le cas, j’aurais peut-être quitté la route et me suis heurté à un arbre. Après qu’il a sombré, j’ai eu l’épiphanie que je m’étais préparé pour ce rôle toute ma vie. Je suis dans ce film parce que c’est la volonté de Dieu, c’est là qu’il veut que je sois. »





Il y a eu des rapports de Les Munster obtenir une sortie jour et date dans les salles et sur Peacock en 2022, mais cela n’a pas été officiellement confirmé par Zombie. Pour l’instant, les fans peuvent garder un œil sur Instagram du cinéaste pour des mises à jour continues.





