Rob Zombie partage la mise à jour de 1313 Mockingbird Lane de The Munsters Set

Fabrication sur Le film des Munsters avance rapidement avec une nouvelle photo de tournage révélant plus de 1313 Mockingbird Lane. Actuellement en développement avec Rob Zombie à bord en tant que scénariste et réalisateur, Les Munster va redémarrer la série comique classique avec un tout nouveau film et un tout nouveau casting. Zombie a déjà repéré des lieux de tournage à Budapest où il a trouvé un endroit pour construire le quartier des Munsters Mockingbird Heights à partir de zéro.

En ce qui concerne le 1313 Mockingbird Lane, la maison que la famille Munster appelle sa maison, Zombie a prêté une attention particulière aux détails. En tant que très grand fan de Les Munster, il a expliqué comment sa vision est de recréer la maison exactement comme dans la série originale, suggérant que Zombie veut rendre le film aussi fidèle que possible au matériel source. De nouvelles images, que vous pouvez voir ci-dessous, révèlent l’état actuel de la maison, et c’est assez étonnant à voir.

Dans la légende, Rob Zombie écrit : « MUNSTERS UPDATE : L’équipe travaille dur pour ramener 1313 à la vie. Comme vous pouvez le voir, la maison emblématique commence à émerger. Ce groupe talentueux de menuisiers et de peintres essaie de recréer chaque petit détail parfaitement. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles. «

L’excitation de Zombie est très évidente à voir dans tous ses messages sur les réseaux sociaux. Il a systématiquement publié de petits aperçus à la fois avec des photos précédentes révélant des regards sur la garde-robe et certains des effets spéciaux pratiques entrant dans les costumes. Le réalisateur fait également construire tout Mockingbird Lane plutôt que seulement la maison familiale de Munster. Au début, il a révélé les plans du 1313 Mockingbird Lane, et il est intéressant de voir comment évolue la maison quelques mois plus tard.

« Les plans sont terminés ! Il est temps de commencer la construction », a déclaré Zombie en juillet. « Préparez-vous pour le plus parfait Munsters maison depuis 1964. Je veux cette chose exacte.

Quelque chose que de nombreux fans veulent en savoir plus serait le nouveau casting de Les Munster. Il y a eu des rumeurs de noms attachés, dont Sheri Moon Zombie comme Lily et Jeff Daniel Phillips comme Herman, ainsi que Dan Roebuck, Richard Brake, Jorge Garcia et Cassandra « Elvira » Peterson » dans des rôles non divulgués. Docteur Who La star Sylvester McCoy semble également faire partie du casting après avoir déclaré dans des interviews qu’il travaillait avec Zombie à Budapest sur un film cette année. Aucun de ces noms n’a été officiellement confirmé par Zombie.

Les Munster à l’origine a duré 70 épisodes entre 1964-66. Une sitcom classique suivant une famille de monstres bénins, la série a développé une forte audience au fil des décennies. Divers films et retombées ont également été créés pour tenter de retrouver le même sentiment de la série originale. L’attention portée aux détails par Zombie suggère que son redémarrage pourrait être le plus proche que nous ayons jamais vu.

La rumeur du plan de sortie de Les Munster est pour que le film soit présenté à la fois dans les salles et sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock. Zombie n’a pas annoncé de date de sortie ni même de fenêtre de sortie pour le moment. Il semblerait également que le tournage ne soit pas trop éloigné avec la construction de la maison de Munster qui prend forme. Dans tous les cas, Zombie continuera probablement à publier des mises à jour sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle nous vient de Rob Zombie sur Instagram.

Sujets : Les Munsters