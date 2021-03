Rob Zombie parle de sa première rencontre avec Ozzy Osbourne

Rob zombie, bien qu’il ait été occupé au cours des dernières années de sa carrière de réalisateur, il a réussi à se démarquer comme l’une des icônes les plus importantes du métal, soit à cause de son travail dans le groupe « Zombie blanc»Ou sa performance en tant que soliste dans la mise à jour. Comme tout bon représentant du genre, il entretient une relation étroite avec la légende musicale Ozzy Osbourne.

Osbourne l’inviterait même à faire partie de son festival « Ozzfest« Et les deux pourraient partager des microphones »Tête de fer”, Une chanson du deuxième album studio de Zombi en tant que soliste, « La sinistre envie», Lancé en 2001.

Cependant, il est bien connu qu’une bonne amitié n’est pas quelque chose qui se porte instantanément (du moins pas dans la plupart des cas), car Zombi révélerait dans une récente interview que sa première rencontre avec « Le Prince des Ténèbres » était « vraiment bizarre ».

« Ozzy c’est génial. Je le connais depuis longtemps. Nous avons tourné ensemble pour la première fois il y a peut-être 20 ans, mais je l’ai déjà rencontré », raconte le musicien lors d’une conversation avec Musique Apple. « La première fois que j’ai rencontré Ozzy c’était vraiment bizarre. Je suis allé chez lui (je ne me souviens pas pourquoi) et c’est là que je l’ai rencontré ».

Zombi rappelez-vous qu’en arrivant sur les lieux, vous rencontreriez la présence de votre représentant et Sharon, la femme de Osbourne. «Il s’est avéré que c’était juste nous. Je le salue et il dit ‘Oh, Rob. Je veux te jouer mon nouvel album. Alors mettez l’album. Je pense qu’il ne jouera qu’une seule chanson, peut-être. Fais jouer tout l’album, me regarde directement et la plupart des chants. «

Le musicien admet qu’à ce moment-là, il n’a pas cessé de penser à quel point la situation était incroyable, de la même manière qu’il la jugeait trop inconfortable sans avoir aucune idée de ce qu’il fallait faire ensuite.

Au bonheur des deux, le reste de la rencontre s’est bien passé. Zombie iIl dirigeait même la vidéo de « Rêveur« , L’un des célibataires de Osbourne 2001. La légende du métal, qui a été diagnostiquée avec La maladie de Parkinson En 2020, il a révélé le mois dernier qu’il avait déjà reçu le vaccin Covid-19.

Rob zombie se prépare à sortir son septième album studio, intitulé « La conspiration de l’éclipse de Kool Aid par injection lunaire« , Dont il a créé les singles »Le triomphe du roi Freak (une crypte de préservation et de superstition)« Y »Les luttes éternelles de l’homme hurlant».