Rob Zombie lance une nouvelle chanson: « Les luttes éternelles de l’homme hurlant » | 45S

Le rock lourd est de nouveau présent. Pour le plus grand plaisir de tous ses fans, Rob Zombie a sorti une nouvelle chanson appartenant à son prochain album qui sortira très prochainement.

Il s’agit de « The Eternal Struggles Of The Howling Man », l’une des 17 chansons qui contiendront « The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy », son septième album et cela correspond à son grand retour après un long moment sans avoir publié de nouvelles.

Il faut noter que, depuis octobre 2020, il faisait déjà la promotion de ce travail en lançant « Le Triomphe du Roi Freak (Une Crypte de Préservation et Superstition) », qui correspond à un retour à la musique après presque 5 ans de ne pas avoir sorti de nouveau Matériel.

Dans une interview avec Kerrang! En 2019, Zombie a indiqué que le septième album serait «le meilleur qu’ils aient jamais réalisé».

«Les enregistrements sont terminés à 100%. Cela fait un moment mais je ne voulais pas le remettre à plus tard pendant que je traitais [su película “3 from Hell”]car il venait de se perdre et n’aurait pas le temps de s’occuper d’elle. Nous y travaillons depuis longtemps. Les chansons sont très entraînantes, mais les structures sont beaucoup plus complexes qu’elles ne l’ont été par le passé. C’est partout. Je pense que les fans vont adorer », avait-il déclaré à l’époque.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec le dernier de Rob Zombie: « Les Eternal Struggles Of The Howling Man » et sa chanson d’octobre « The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition) ».