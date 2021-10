Rob Zombie est de retour sur les Munsters pour dévoiler le 1313 Mockingbird Lane

Le cinéaste Rob Zombie est de retour à Budapest pour se concentrer sur le développement Le film des Munsters, comme l’a révélé un nouvel article en ligne. Mieux encore, il semble que 1313 Mockingbird Lane soit maintenant terminé après que Zombie a récemment dévoilé à quelle vitesse la maison, ainsi que le reste de Mockingbird Heights, s’est réunie. La nouvelle image est en noir et blanc et avec les détails incroyables donnés à la maison, on dirait que Zombie est entré dans un épisode de Les Munster. Découvrez-le ci-dessous.

« Salutations de Hongrie alias 1313 Mockingbird Lane », dit Zombie dans la légende. Du portail rouillé au feuillage qui recouvre la maison, il est indéniable que l’ensemble a fière allure. Avec le réalisateur maintenant physiquement sur place avec la maison construite, il semble également que nous ne puissions pas être trop loin du tournage.

Les fans de Rob Zombie ont été régulièrement informés de la façon dont ce nouveau film basé sur Les Munster est allé. Le tease le plus récent a dévoilé un aperçu de la veste en cuir d’Herman Munster avec « The Punk Rods » écrit au dos, une référence claire à l’épisode classique « Hot Rod Herman ». C’était le premier épisode à débuter le Drag-u-la, et étant donné que Zombie a une chanson à succès intitulée « Dragula » et a montré l’épisode en question dans Maison des 1000 cadavres, il est évident depuis longtemps qu’il est partisan de cet épisode.

Une autre série de photos nous a montré la construction complète du 1313 Mockingbird Lane. L’une des principales raisons pour lesquelles la maison a l’air si fantastique est que Rob Zombie a utilisé des plans spécifiques pour s’assurer que chaque petit détail était aussi proche que possible de la version originale. C’est un vrai dévouement.

Rob Zombie est connu pour sa marque unique de films d’horreur particulièrement sombres et violents, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place dans son cœur pour une comédie d’horreur familiale. Il est clairement l’un des plus grands fans de Les Munster jamais et pourrait être la personne idéale pour redémarrer le film à cet égard. Zombie a été critiqué pour avoir réinventé Halloween à sa manière, qui s’écartait du film original, mais avec Les Munster, il semble plus déterminé à rendre les choses exactement les mêmes autant que possible.

Nous attendons toujours une révélation officielle du casting de Rob Zombie, mais avec la maison apparemment construite, espérons que cela pourrait arriver ensuite. Beaucoup d’entre nous ont l’impression de savoir déjà qui joue au moins quelques-uns des personnages, car il a été largement rapporté que Sheri Moon Zombie et Jeff Daniel Phillips joueraient Lily et Herman Munster. Richard Brake, Dan Roebuck, Jorge Garcia, Sylvester McCoy et Cassandra « Elvira » Peterson sont quelques-uns des autres noms que nous avons entendus qui sont attachés, mais pas leurs rôles spécifiques. Zombie n’a pas réfuté ces rumeurs à ce stade, mais jusqu’à ce qu’il sorte et dise quoi, il est difficile de dire exactement quel sera le casting. En tout cas, je meurs d’envie de les voir.

Il n’y a pas de date de sortie pour Les Munster en ce moment. La rumeur est qu’il sortira en salles et sur Peacock pour une sortie jour et date.

