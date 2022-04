Rob Zombie donne un premier aperçu réel du film The Munsters

Au cours des derniers mois, il semble que chaque fois que Rob Zombie n’a pas travaillé sur sa nouvelle version de Les Munsters, il a partagé des images, des informations et des vidéos sur la réalisation du film sur ses comptes de réseaux sociaux. À partir du moment où Zombie a annoncé qu’il ramènerait la famille fantasmagorique bien-aimée sur les écrans dans ce qui a été un projet dans lequel il semble avoir attendu toute sa carrière, il ne fait certainement pas les choses à moitié. Dans son dernier post partagé sur Instagram, Zombie a donné un premier aperçu d’une scène réelle du film en cours de tournage, et c’est tout ce que tout le monde aurait pu espérer.

S’étant fait un nom avec des films d’horreur sanglants tels que Maison des 1000 cadavres et ses suites ainsi que le redémarrage en 2007 du Halloween franchise, on croyait depuis longtemps que le film de Zombie pourrait être sur le point de prendre une tournure sombre et horrible, mais il s’avère que le film sera la première incursion du réalisateur dans un territoire favorable à la famille et sera classé PG lorsqu’il sera publié plus tard cette année.

Après avoir partagé de nombreuses images du bâtiment de Mockingbird Lane, des créations de maquillage et de costumes, et plus encore, Zombie a partagé aujourd’hui une photo de son moniteur de production alors qu’il filme une scène mettant en vedette grand-père, Herman et Lily Munster, joué par Daniel Roebuck, Jeff Daniel Phillips et Sheri Moon Zombie respectivement.

Commentant le message, Zombie a écrit:

« Une vue de mon moniteur. Trois Munsters très fatigués essayant de conserver leur énergie entre les prises. Cela a été difficile pour ce trio. Trois heures de maquillage – 14 heures de tournage – une heure de nettoyage. Ensuite, retour à l’hôtel, prenez quelques zzz et revenez directement sur le plateau. C’est définitivement la fin d’une longue journée ici. En dehors de la scène, le [sun] commence définitivement à monter. Travailler du lever du soleil au lever du soleil. Bravo à ces trois-là pour toujours apporter le tonnerre.

Bien que le temps ait été très différent dans le monde du cinéma ces deux dernières années, le développement et la production de Les Munsters a été long, et comme il y a maintenant pas mal de séquences dans la boîte, les fans espéraient qu’il serait presque temps de voir une bande-annonce d’une certaine description du film. Avec Zombie détaillant le calendrier de tournage exténuant qu’il a mis en place, il est clair qu’il ne veut pas passer plus de temps qu’il n’en a pour terminer le film et le préparer, ce qui signifie que la bande-annonce pourrait être juste au coin de la rue. .

Bien sûr, en tant que fan de longue date de Les Munsters, vous vous attendriez à ce que le film soit entre les mains les plus sûres possible, mais comme on l’a vu dans le passé, cela ne se traduit pas toujours par un produit final qui touche tout le monde. Alors qu’un effort herculéen a été déployé pour recréer la maison de la famille, moderniser l’apparence des personnages tout en gardant leur apparence emblématique intacte et en apportant Les Munsters à une toute nouvelle génération, comment tout cela s’assemble est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre de découvrir.









