Rob Zombie dit qu’il n’a fait Halloween II que pour s’éloigner des Weinstein

Musicien et cinéaste d’horreur Rob Zombie n’avait voulu en faire qu’un Halloween film, pensant que son temps à Haddonfield était terminé avec son remake de 2007 du classique de John Carpenter. Au cours des années passées, Zombie a été assez ouvert sur les difficultés qu’il a rencontrées lors de la création de ce Halloween film, et ce n’était clairement pas une expérience agréable pour lui. Cela peut rendre d’autant plus surprenant qu’il reviendrait et ferait un autre Halloween film, mais pour Zombie, c’était un sacrifice qu’il était prêt à faire pour éviter d’avoir à travailler avec The Weinstein Company sur d’autres films.





C’est une situation qui a été évoquée par Zombie dans une nouvelle interview pour le Howie Mandel fait des trucs podcast (par JoBlo). Zombie a dit à Howie Mandel que c’était un cauchemar absolu de travailler sur Halloween à cause de l’implication des Weinstein, Bob Weinstein en particulier lui criant constamment dessus tout au long de la production. C’est peut-être ainsi que Weinstein a abordé les projets de films à gros budget, mais pour Zombie, qui était habitué à travailler sur des films indépendants avec des budgets beaucoup plus petits, c’était insupportable. Comme l’explique Zombie :

« (Bob était) très coucou. Nous entrions dans ces gros combats et nous nous criions dessus et il adorait ça. C’est comme ça qu’il aimait communiquer. … C’était horrible. C’était trois ans. À la fin, j’ai était fou parce que c’était comme être dans Crazy World. Et tout était fait avec une énergie négative tout le temps. Ils trouveraient un moyen de bouleverser chaque acteur… Quand Bob a regardé le film quand il a été fait, il m’a appelé et dit: « Je déteste chaque putain d’image de ce film. Vous devez virer votre éditeur, il est un putain d’idiot, il ne sait pas ce qu’il fait. » C’est comme ça tous les jours, et il appelle beaucoup. Au début, vous essayez de l’apaiser, mais vous ne pouvez pas l’apaiser parce que c’est juste fou.

Quand Halloween est sorti le week-end de la fête du Travail en 2007, il a rapporté plus de 31 millions de dollars au box-office. C’était un record qui a été détenu jusqu’en 2021 quand il a finalement été détrôné par l’ouverture du film Marvel à gros budget Shang-Chi et la légende des dix anneaux. C’est certainement un succès dont il faut se réjouir, même si Zombie se souvient que les Weinstein se plaignaient encore à l’époque, car rien ne semblait être assez bon pour eux.

« Le jour où le film est sorti, Bob m’a appelé à 10h. Il m’a dit : ‘Ça n’a pas l’air bien. Ce truc est un putain de désastre.’ Il est 10 heures du matin, y a-t-il encore des cinémas ouverts quelque part ? Et puis il m’appelle quelques heures plus tard : « Nous ajoutons d’autres projections. Ce truc est en train de exploser ! » Mais ensuite, Harvey appelle Bob et lui dit : « Si tu m’avais écouté, on aurait pu faire le double ! » Alors ils commencent à se battre. Le week-end record numéro un n’est pas assez bon parce que je parlais à des gens dans leur bureau qui disaient : « Oh, c’est un cauchemar ici en ce moment. Ils se battent. Ils sont se criant dessus pourquoi ce n’est pas soixante millions. « »

Faire Halloween II signifiait éviter un troisième projet avec les Weinstein

Zombie a également décrit comment Bob Weinstein aurait des idées bizarres, suggérant à un moment donné que Michael Myers porte un collier fait d’oreilles humaines. À ce moment-là, cependant, une grande partie du film avait déjà été tournée, ce qui rendait beaucoup trop tard, du point de vue de la continuité, pour ajouter quelque chose comme ça dans la garde-robe de Michael. Non pas que Zombie aurait voulu le faire de toute façon, qualifiant l’idée de « stupide à tous les niveaux ». Ce n’était qu’une des nombreuses idées folles qui, selon Zombie, lui avaient été présentées par les Weinstein, rendant l’expérience d’autant plus bizarre.

Le problème pour Zombie est qu’il avait signé un contrat de trois films avec The Weinstein Company, ce qui signifiait qu’il était contractuellement obligé de travailler avec les producteurs de cauchemars sur deux autres projets. Au début, il refusait leurs offres de diriger Halloween 2, étant donné à quel point il faisait le premier film. Cependant, alors que la recherche d’un réalisateur se poursuivait sans lui, Zombie s’est rendu compte qu’il pouvait en profiter pour s’éloigner des Weinstein. Alors le cinéaste est allé voir les producteurs et a dit qu’il ferait Halloween 2 à condition qu’il n’ait pas à travailler avec eux une troisième fois. Heureusement pour Zombie, ils ont accepté.

« Je vais faire la suite, ce que j’ai refusé de faire au début parce que je voulais juste résilier mon contrat parce que je voulais me suicider. J’avais un contrat de trois films (avec les Weinstein), puis quelques années plus tard, ils avaient viré douze réalisateurs différents pour Halloween 2 alors je suis revenu. ‘Je vais le diriger si vous me laissez sortir de la troisième image. Je n’ai donc pas besoin de faire trois photos. Laissez-moi sortir de l’affaire et je le ferai. Alors je vais tourner ça et Bob vient sur le plateau. Il me montre la bande-annonce de mon Halloween, comme si je ne l’avais jamais vu, et il dit: « Chaque image du putain de génie de ce film. » C’est le même gars qui a dit : ‘Chaque image de ce film, je la déteste.' »

Si vous voulez revoir Rob Zombie’s Halloween, le film est actuellement diffusé gratuitement (avec des publicités) sur Amazon Freevee et Tubi. La suite de Zombie, Halloween 2est également actuellement libre de regarder sur Amazon Freevee ainsi que sur Pluto TV.