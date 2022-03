Rob Zombie devient familial alors que les Munsters obtiennent la cote PG

Les Munsters a obtenu sa cote officielle. Le nouveau redémarrage du scénariste-réalisateur Rob Zombie a été classé PG, le premier film du cinéaste d’horreur à recevoir une note familiale. La cote PG est pour « macabre et suggestif, images effrayantes et langage ». Dans les films d’horreur de Zombie, le réalisateur a pleinement adopté une cote R dure, mais la cote PG est plus fidèle au matériel source sur lequel le film est basé.

« Pour ceux d’entre vous qui spéculent, se demandent et supposent que LES MUNSTERS serait sale, violent et méchant… eh bien, vous vous trompez. Tout va bien sur Mockingbird Lane », a déclaré Zombie à propos de la nouvelle note sur Instagram.

FILM VIDÉO DU JOUR

Rob Zombie est scénariste et réalisateur de Les Munsters, un projet qu’il poursuit depuis plus de 20 ans en tant que grand fan de la franchise. Sa nouvelle version introduira de nouvelles versions de la famille des monstres, notamment Jeff Daniel Phillips en tant que Herman Munster, Sheri Moon Zombie en tant que Lily et Daniel Roebuck en tant que grand-père. Le casting comprend également Richard Brake dans le rôle du Dr Henry Augustus Wolfgang, Sylvester McCoy dans Igor, Catherine Schell dans Zoya Krupp et Jorge Garcia dans Floop. Selon certaines rumeurs, Elvira apparaîtrait dans un rôle mystérieux et on ne sait pas qui pourrait jouer Eddie et Marilyn Munster.

Les détails de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais ce que nous savons, c’est que le film rend hommage à la sitcom classique et sera rempli de références et d’oeufs de Pâques. Zombie a taquiné certains d’entre eux dans le passé, comme la révélation que la veste « Hot Rod Herman » d’Herman fera une apparition spéciale. Zombie a également été méticuleux pour recréer la maison de la famille Munster pour qu’elle ressemble à la série classique, tout cela fait partie du plan du cinéaste pour faire le parfait Munsters adaptation.

Le redémarrage de Munsters apportera la comédie







Nous avons eu quelques indices qui Les Munsters serait plus de comédie et moins d’horreur, semblable à la sitcom classique et moins aux autres films de Rob Zombie. Dan Roebuck, qui joue le rôle de grand-père dans le film, avait expliqué que l’objectif qu’ils avaient tous était de faire en sorte que le public se sente diverti par l’expérience. Si tout va bien, ils peuvent le suivre avec plus de films.

« J’espère vraiment que le public repartira en se sentant amusé et en riant », a déclaré Roebuck à Horror Geek Life. « C’est tout ce que nous espérons vraiment pour faire un film, eh bien, à moins que ce ne soit un drame. Si tout se passe bien et que les gens aiment vraiment, nous aurons peut-être la chance de le refaire. J’espère juste que les gens se rendront compte qu’ils auront un toute nouvelle version de Les Munsters qui peut vivre et coexister côte à côte avec la version originale de Les Munster. Personne ne veut le remplacer, nous l’aimons tous tellement. Nous voulons juste braquer les projecteurs dessus avec notre approche qui, je pense, est la meilleure façon de voir les choses. »

Les Munsters sortira en 2022 sur Peacock et en salles.





Une nouvelle expérience immersive vous permet de rejoindre les Gardiens de la Galaxie

Lire la suite





A propos de l’auteur