Rob Zombie confirme que « The Munsters » sera son prochain film

Après quelques rumeurs apparues sur internet ces dernières semaines, le réalisateur, producteur et musicien de heavy metal américain a confirmé sur ses réseaux sociaux que son prochain projet de film sera une adaptation de « The Munsters », l’une des séries comiques les plus attachantes. dans l’histoire de la télévision américaine.

Sans confirmer trop de détails à ce sujet, Rob Zombie a partagé le logo officiel du film via son compte Instagram, assurant qu’il s’agit d’un projet qu’il cherche à réaliser depuis 20 ans, il promet donc de partager de nouveaux détails très prochainement. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Evil Dead Rise » confirme le début du tournage

Récemment, le portail Murphy’s Multiverse a indiqué que Rob Zombie ira à Jeff Daniel Phillips et Sheri Moon Zombie, acteurs réguliers de sa filmographie, afin qu’ils soient chargés d’interpréter les rôles d’Herman et Lilly Munster, bien que jusqu’à présent cette information soit traité comme une rumeur.

Sous son apparence brute de star du heavy metal et ses films extrêmement violents, Rob Zombie s’est prononcé pendant des années comme l’un des plus grands fans de « The Munsters », participant avec un commentaire à la réédition de la cassette « Munster, Go Home », initialement sorti en 1966 et a reçu une version Blu-ray grâce à Scream Factory.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zack Snyder rejette la rumeur de redémarrage de « Ghost Rider »

En 1998, Rob Zombie sort « Dragula », son single le plus réussi de sa carrière solo après sa séparation du groupe White Zombie. Cette piste tire son nom de DRAG-U-LA, la voiture de course rapide du grand-père de la famille Munster.

On ne sait pas si cette adaptation de The Munsters conservera le caractère comique de la série ou si elle sera plus proche du style de son réalisateur, dont les films tels que « House of 1000 Corpses » et « The Lords of Salem » sont chargés. avec violence explicite à l’écran, en plus d’un fort sens de l’humour noir. Cependant, les fans du réalisateur considèrent que le grand amour qu’il éprouve pour la franchise serait une indication que son travail ne laissera personne indifférent.