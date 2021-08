Rob Zombie annonce le début des travaux de construction de la maison familiale des Munsters

La construction du 1313 Mockingbird Lane a officiellement commencé. Pour l’instant, Rob Zombie travaille dur pour développer son prochain redémarrage de Les Munster, et il n’a épargné aucune dépense pour rendre le film fidèle à la série télévisée originale. Il a déjà dévoilé ses plans pour construire tout Mockingbird Lane avec la maison Munster, et l’équipe a déjà posé le trottoir et commencé à construire certaines des maisons voisines.

Vendredi, Rob Zombie s’est rendu sur Instagram pour révéler que les travaux avaient commencé sur la maison familiale actuelle de Munster. Il a inclus une image d’ouvriers construisant la structure qui représentera le 1313 Mockingbird Lane lors du redémarrage, et bien que ce soit au début du processus, cela semble plutôt bien se dérouler. Vous pouvez jeter un oeil à la photo ci-dessous.

Dans la légende, Zombie écrit : « GROSSE NOUVELLE ! Directement de l’ensemble de The Munsters ! La construction de la maison des Munsters a officiellement commencé ! Restez au courant pour plus de mises à jour alors que cette structure d’icônes revient à la vie ! »

Rob Zombie a été constant dans la mise à jour des fans sur les progrès du film à chaque étape du processus. Avec des rumeurs qui circulent selon lesquelles il développait une nouvelle approche Les Munster, Zombie a officiellement confirmé le projet avec une publication Instagram en juin. Depuis lors, il a publié diverses photos du processus de pré-production, y compris des aperçus de la garde-robe et du maquillage qui seront ornés par les personnages du film.

« Attention aux furoncles et aux goules ! Les rumeurs sont vraies ! » Zombie a déclaré dans son message de juin. « Mon prochain projet de film sera celui que je poursuis depuis 20 ans ! Les Munster! Restez à l’écoute pour des détails passionnants au fur et à mesure que les choses avancent ! »

Quelque chose que Zombie continue de retenir est une annonce officielle concernant le casting. Il y a des rumeurs selon lesquelles Sheri Moon Zombie jouerait Lily Munster avec Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman, mais cela n’a été confirmé par personne. D’autres noms rumeurs attachés au casting incluent Daniel Roebuck, Richard Brake, Jorge Garcia, Cassandra « Elvira » Peterson et Sylvester McCoy. On ne sait pas quels personnages ces acteurs pourraient jouer, et de même, aucun d’entre eux n’a été confirmé.

Les Munster diffusé à l’origine pendant deux saisons entre 1964-66. Produit à l’origine comme une satire de sitcoms classiques comme Laisse le au castor, la série a été un succès avec des cotes élevées et a même été nominée pour le Golden Globe Award de la meilleure série télévisée. Après une famille de monstres bénins, la série mettait en vedette Fred Gwynne dans le rôle du monstre de Frankenstein, Herman, Yvonne De Carlo dans le rôle de son épouse Lily, Beverley Owen et Pat Priest dans le rôle de leur nièce Marilyn, Butch Patrick dans le rôle de leur fils loup-garou Eddie et Al Lewis dans le rôle Le père de Lily, grand-père, un comte Dracula de l’autre côté de la colline.

Parce que Zombie est depuis longtemps un fan de Les Munster, de nombreux fans sont optimistes quant à sa prochaine interprétation de la famille emblématique de la télévision. Les aperçus que le cinéaste nous a montrés jusqu’à présent ont tous été très fidèles à la série classique. Malgré la nature trop violente et rugueuse de certains des autres films de Zombie, il semblerait que son Munsters ressemblera plus à la série télévisée originale.

Sujets : Les Munsters